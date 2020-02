Producción de la industria Pyme cayó 0,3% en enero

BUENOS AIRES, 24 (NA).- La producción de las Pymes Industriales cayó 0,3 por ciento en enero, en comparación con el mismo mes del año pasado, lo que significó ser la menor tasa de caída anual en 20 meses, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En tanto, comparado con diciembre de 2019, se produjo un descenso del 4,1 por ciento, sin desestacionalizar.

Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial que el mencionado organismo realiza en base a un relevamiento entre 300 empresas de todo el país.

Según la CAME, de los 11 rubros relevados, cuatro crecieron en la comparación anual, seis cayeron, y sólo uno se mantuvo sin cambios. "Si bien el 43,9% de las empresas consultadas creció, todavía no mejora el clima de consumo en el mercado", precisó el organismo.

Asimismo, las empresas con menos de 50 empleados tuvieron una caída anual de 2,4% en su producción (comparando enero 2020 con enero 2019) y aquellas con 50 empleados o más volvieron a registrar un aumento de 1,9% anual.

En tanto, el Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) se ubicó en 77,9 puntos, el enero más bajo desde que se comenzó a medir en 2008.

Los cuatro sectores con crecimiento anual en el primer mes de 2020 fueron: "Alimentos y bebidas" con un alza de 0,2%; "Calzado y marroquinería" con 1,9%; "Productos químicos" con 11,9%; y "Productos textiles e indumentaria" con 2,3%.

Sin variación se mantuvo el rubro "Productos de caucho y plástico".

En cambio, cayeron: "Minerales no metálicos" con un descenso de -8,9%, "Material de transporte" con -6,7%; "Productos electro- mecánicos, informática y manufacturas varias" con -2%; "Papel, cartón, edición e impresión" con -0,1%; "Maderas y muebles" con -4%; y "Productos de metal, maquinaria y equipo" con -2,3%.

"En enero volvió a subir el porcentaje de empresas con rentabilidad positiva, a 44,1%, y bajó a 19% la proporción de industrias con rentabilidad negativa (de 21,8% en diciembre).

Igual, todavía queda mucho por mejorar en materia de rentabilidad para que la industria argentina vuelva a ser sostenible", precisó la CAME en su informe.

En cuanto a la situación general de la empresa, "el 40% la evalúa como buena, el 47,6% como regular, y el 13,3% como mala", al tiempo que "la mejora en la rentabilidad de alguna manera viene incidiendo en las evaluaciones que hacen los empresarios de su situación particular, además de la evolución de las ventas".

"Esas evaluaciones también están influenciadas por las expectativas: el 76,9% de los industriales espera que en los próximos seis meses las ventas aumenten o se mantengan sin cambios. Sólo el 7,7% cree que podrían seguir cayendo, y un 15,4% no sabe o no contesta, un porcentaje alto que refleja en parte incertidumbre", precisó la entidad.