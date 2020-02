Buscarán más inversiones chinas en sector energético

BUENOS AIRES, 24 (NA).- El Gobierno buscará potenciar la inversiones chinas en el sector energético, en especial en el megayacimiento no convencional de Vaca Muerta. La cuestión fue abordada por el secretario de Energía, Sergio Lanziani, y el futuro embajador en China, Luis María Kreckler.Ambos dialogaron sobre las oportunidades de intercambio comercial entre la Argentina y el país asiático, focalizadas en las obras energéticas más necesarias para el país.El encuentro tuvo como objetivo repasar el estado actual y la perspectiva a futuro de la generación y distribución de energía en Argentina, y contó también con la presencia de Sabino Vaca Narvaja, quien secundará la nueva misión diplomática."Vaca Muerta nos da la posibilidad de diversificar nuestra matriz energética, porque no sólo nos va a permitir aumentar nuestras exportaciones de hidrocarburos, sino que va a incrementar nuestra capacidad de generación eléctrica y ampliar el uso del gas licuado", destacó Lanziani.Dijo que eso "forma parte de un plan integral que hemos pensado, para que la Argentina cuente con las obras fundamentales para impulsar el crecimiento económico, y también para producir energía en forma más eficiente y segura".Lanziani expuso ante Kreckler el panorama de las diversas posibilidades del desarrollo energético nacional, tanto en la explotación de los hidrocarburos no convencionales (Vaca Muerta), como en el aprovechamiento de los recursos hídricos o la potencialidad de la larga tradición de investigación nuclear argentina.Coincidieron en la importancia de trabajar en conjunto para que la embajada en China pueda difundir el potencial energético argentino y contribuir a la llegada de nuevas inversiones.Lanziani y Kreckler acordaron mantener el diálogo con el objetivo de avanzar en la llegada de inversiones para las obras más relevantes y coincidieron en que el sector energético le brinda a la Argentina la posibilidad de profundizar la integración comercial con un actor estratégico como China.