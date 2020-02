Cumplieron el primer objetivo con antelación

El primer paso lo dieron de acuerdo a lo que buscaban. Tanto Ben Hur como 9 de Julio ya están clasificados a la segunda ronda del Regional Amateur de manera prematura, cuando aún deben cumplir un partido de esta fase y quedar libres.El formato que dispuso el Consejo Federal en las diferentes zonas, conformando en este caso zonas de tres equipos para el inicio de la competencia, provoca esta situación en cierto modo fastidiosa. Es inevitable pensar en lo que vendrá dentro de tres semanas, pero todavía hay compromisos en lo previo no tan relevantes, porque ya se consiguió la clasificación.En el caso de Ben Hur, logró el pasaje en su grupo ganándole los dos partidos al mismo equipo: Ateneo Inmaculada. Fue 1 a 0 en Rafaela y 4 a 0 en Santa Fe, el sábado pasado. Ese fue el dato más importante, porque además del resultado estuvo la buena producción del equipo y la contundencia. El domingo venidero tiene el choque como local frente al otro clasificado, Atlético San Jorge, donde estará en juego un simbólico primer puesto de la zona, ya que no tiene mayor relevancia para la ronda siguiente. Quizás la motivación más importante para el Lobo de cara a esos 90 minutos sea buscar la revancha a la caída de la primera ronda por 2 a 1.CON PUNTAJE IDEALPor el lado de 9 de Julio, certificó su clasificación el sábado ante Libertad con cierto sufrimiento, por 2 a 1 casi en la última jugada del partido, pero lo hizo y tiene el buen aliciente del puntaje ideal ya que ganó los tres encuentros, con 8 goles a favor y solo 1 en contra.El León quedará libre el fin de semana y dentro de dos semanas enfrentará a Brown de San Vicente como visitante. De cara a ese duelo puede ser que defina el primer puesto o que no sea necesario, dependiendo del resultado de Libertad y Brown que jugarán en la quinta fecha.Quizás para el elenco juliense la preocupación pase por las bajas que sufrió en la última semana, por la lesión de Cristian Sánchez (posible desgarro), que de confirmarse podría complicar su arranque en la segunda ronda; y los alejamientos por motivos personales de los volantes Ezequiel Saavedra y Andrés Mandrille, lo cual deja un tanto corto el plantel en la zona de volantes.¿ESTARAN JUNTOS?La pregunta que ya empieza a circular pese al tiempo que resta para la conformación de los grupos de la segunda fase, es si los equipos rafaelinos estarán juntos. Recordemos que la Región Litoral Sur tiene tres zonas de equipos de Santa Fe y tres de representantes de Entre Ríos, y en todas clasifican 2 equipos a la segunda instancia.En tal virtud, el reglamento del torneo expresa: "Se conformarán tres (3) zonas de cuatro equipos cada una.- Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede. Clasifican a la Tercera Ronda los ubicados en el primer lugar de todas las zonas y el mejor equipo ubicado en segundo lugar de todas las zonas (total: 4 equipos)".El criterio de ubicación para la segunda ronda lo determinará el Consejo Federal, ya que a priori no figura en el reglamento del certamen.