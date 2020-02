La descacharrización y la autoprotección son claves para la prevención del dengue

Desde el municipio se recuerda que la forma más efectiva para prevenir el Dengue es a través de la autoprotección y la descacharrización que se debe efectivizar en los hogares.Para esto, es conveniente evitar arrojar recipientes o basura en lugares como patios, terrazas, calles y baldíos, en los que pueda acumularse agua, además de eliminarla de los huecos de árboles, rocas, paredes, pozos y donde pueda juntarse agua de lluvia.También se pide mantener tapados los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua y eliminarla de platos y porta macetas, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa.Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan permanentemente, debe evitarse que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos permanentemente (portamacetas, bebederos).Asimismo, se recomienda utilizar repelentes contra mosquitos cada cuatro horas. Los especialistas médicos aconsejan estar atentos a los siguientes síntomas: fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y de articulaciones (similares a una gripe, pero sin catarro o moco), así como dolor detrás de los ojos, náuseas y vómitos o aparición de pequeñas manchas rosadas en la piel. Ante estos síntomas no deben automedicarse sino consultar inmediatamente al médico.Los residuos provenientes de la descacharrización deben sacarse siguiendo el cronograma de la recolección de residuos de patio previsto por el municipio. En las fechas establecidas en el cronograma de dicha limpieza, los vecinos podrán acomodar en las veredas todos los recipientes inservibles que pudieran acumular agua (cubiertas, latas, baldes en desuso, etc.), junto con los desechos de poda, para ser retirados por el personal municipal.El municipio también viene aplicando medidas de bloqueo en un radio de ocho manzanas de las viviendas donde se detectaron casos de Dengue.