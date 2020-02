Aumento a jubilados: una medida difícil de explicar

El gobierno publicó el último miércoles 19 de febrero el decreto sobre los incrementos a las jubilaciones y a las asignaciones familiares. Se trata de un aumento del 13% en los haberes de las jubilaciones mínimas y en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), mientras que el resto de las jubilaciones recibirán una suma fija de $1.500 y un 2,3% adicional.

Un dato de la realidad indica que si bien con la medida el 86,8% de los beneficiarios del sistema de seguridad social -que además de jubilaciones y pensiones incluye perceptores de la Asignación Universal por Hijo y otros planes sociales-, unos 13,6 millones de personas, recibirán un incremento en su haber que superará el 11,56% que hubiesen percibido con la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en 2017, el resto de los jubilados verán reducido su haber respecto a lo que surgía del sistema anterior.

Es por tal razón que la medida despertó el malestar entre esos beneficiarios perjudicados, que podría generar juicios como ya ocurriera en otras oportunidades.

La especialista en Derecho Previsional, Dra. Marisol Escandell, analizó el panorama ante esta decisión que nuevamente genera polémica entre los jubilados.

“En principio digo que es complicado de analizar porque la medida en sí es difícil de evaluar, no es la que más me gusta y tengo que decir que no me parece la mejor manera de hacer las cosas, no me parece la mejor técnica legislativa ni la mejor técnica a la hora de aplicar un aumento, esto es una realidad; pero también no puedo desconocer que el grueso más grande de los jubilados va a estar contento. Igualmente también es cierto que va a haber muchos otros que no están contentos y esto con toda la razón del mundo, porque se vulneran derechos adquiridos, porque ese jubilado que cobra un poquito más de la mínima, tenía una pretensión de aumento de acuerdo a lo que venía ganando, a lo que se venía estableciendo y que ya estaba pactado por la expectativa real, entonces ese pasivo que no es de la mínima, lamentablemente se ve sumamente perjudicado”, explicó la abogada previsional.

En tanto Escandell manifestó que, “los jubilados que son de la mínima y que equivalen a un piso muy grande, están de parabienes y muy contentos porque tienen el aumento que esperaban y tienen otro tipo de medidas que ayudan a este aumento, por eso sostengo que es muy difícil establecer si la medida es positiva o negativa, pero sí entiendo que desde el derecho, no es la ideal, no es buena, más allá de que el grueso de la pirámide esté conforme”.



¿SE VIENEN NUEVAMENTE

JUICIOS HACIA EL ANSES?

Con este aumento se aplicó el Gobierno para las jubilaciones, abogados especialistas en Derecho Previsional, entienden que en un futuro inmediato muchos jubilados iniciarán juicios contra el ANSeS, ya que . un haber de 50.000 pesos pierde cerca de 3000 pesos. Y una jubilación de 100.000 pesos pierde cerca de 7600 pesos. Esas personas sin lugar a dudas van a ir a reclamar a la Justicia.

“El que cobra a partir de $ 20.000 ya se ve perjudicado y el que cobra 50 o 60 mil pesos y que tiene a partir de esta decisión un aumento del 2% , del 3% o del 5% en algunos casos, no está bueno porque no percibe esa jubilación porque fue enviado al extranjero y le llegó un sobre con plata, sino porque trabajó todo una vida y se merece esa jubilación. Entonces hay que entender a esa persona que se ve perjudicada, y en donde es totalmente válido su reclamo, su enojo”, señaló Escandell. “Uno entiende que esta puede ser la solución para la base de la pirámide y para los sectores vulnerables, pero el resto son jubilados y son jubilados que han trabajado muchísimos años para lograr esta jubilación, por consiguiente el enojo y el fastidio y la posibilidad de reclamo es válida y es válido a partir de ya”, resaltó.



UNA FÓRMULA DE CÁLCULO

QUE NO SE ENCUENTRA

La Dra. Escandell, al ser consultada por los motivos que llevan a que gestión tras gestión no se logre encontrar una fórmula para calcular la suba de las jubilaciones y asignaciones que contemple a todos y de algún modo genere conformidad, dijo: “teníamos una forma y eso es una realidad. Después de mucho tiempo, de mucho reclamo judicial se logró la movilidad jubilatoria por ley, y el gobierno anterior tuvo el mal tino de modificar y este gobierno tiene el recontra mal tino de suspender. Con esto quiero explicar que la ley de movilidad jubilatoria es lo que le da tranquilidad a todos los jubilados porque hay reglas son claras y aplicables para todos de la misma manera; me podrá gustar más o menos la movilidad pero me da más certeza y me da más seguridad a la hora de cobrar mis haberes previsionales”, finalizó.