Otta, sin pelos en la lengua

Sus gestos durante varios pasajes del segundo tiempo hacían presagiar que Walter Otta no estaba para nada conforme con lo que su equipo estaba haciendo dentro de la cancha. Y no hizo falta más que esperar a su conferencia de prensa para comprobarlo.



“Hicimos un primer tiempo de lo mejor que habíamos hecho en el torneo, jugamos todo el tiempo en campo contrario, lamentablemente, después de convertir el gol nos terminan haciendo un gol de pelota parada, eso creo que nos golpeó, en el entre tiempo hablamos de no entrar dormidos y a los 40 segundos recibís otro gol, el golpe fue muy grande después de haber hecho un esfuerzo como el que hicimos en el PT”, fue el primer diagnóstico del DT de Atlético de Rafaela tras el 1-3 vs Defensores de Belgrano. Luego agregó: “No nos pudimos reponer y cuando recibís tantos goles de pelota parada seguramente es muy difícil lograr algún objetivo, no se puede lograr objetivos en esta categoría si recibís goles de pelota parada. Hay que trabajar, con mucha bronca porque el equipo en el PT respondió y el ST nos quedamos muchísimo”.



- No venían teniendo demasiadas complicaciones con las pelotas aéreas…



- Cuando tenés un equipo con el poderío de Defensores en ese aspecto tenés que redoblar esfuerzos, no podes cometer errores, nosotros los cometimos y nos hicieron dos goles de pelota parada y nos dieron vuelta el partido.



- No era un partido definitorio pero sí, con esta derrota, quedan algo lejos de los primeros tres puestos. ¿Fue un quiebre en la campaña?



- No, falta muchísimo todavía. Nosotros tenemos un camino largo como para seguir, confiamos en el equipo. En el PT demostraron lo que vienen haciendo siempre, o por lo menos en los últimos ocho, nueve partidos, pero si tenemos que corregir que no podemos recibir goles de la manera que los recibimos. Lamentablemente los recibimos en este encuentro, después te queda nada más que remar, tratamos de hacerlo, el equipo con uno menos fue, pero después de la expulsión terminó el partido.



- ¿En cuánto influyó ese gol en el cierre del PT y el que les marcan en el arranque del complemento?



- Después de hacer un esfuerzo como el que hicimos, un PT así, recibir un gol de pelota parada y a los 40 segundos te hacen otro gol es un golpe anímico, el fútbol también es algo mental, el equipo lo sintió, de qué sirve hacer el esfuerzo que se hizo y recibir dos goles como los que recibiste, hay que estar preparados para eso, levantarlos, sacarlos adelante porque hay jugadores de mucha experiencia, son cosas que pasan, esto es fútbol y no hay lógica.



- ¿Cómo viste la actuación del árbitro? Fuiste al vestuario a hablar con él.



- Fui a hablar con el porque me pareció que la expulsión fue apresurada, Renso (Pérez) llega a la pelota. Me parece que dirigió bien, no tengo nada que decir.



- En la primera rueda habían sufrido mucho la pelota parada, se trabajó, se corrigió, ahora vuelven a sufrirlo. ¿Cuál es el próximo paso?



- Le dedicamos muchas horas, pasa por una actitud personal, individual y hay que hacerse cargo cuando cometes errores, es así.