Nuevo respaldo de la oposición

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Miguel Pichetto afirmó ayer que la coalición opositora "apoya la negociación de la deuda externa" y deslizó que el ex presidente Mauricio Macri, a quien le reconoció que "construyó un liderazgo", pidió colaboración en materia económica con el Gobierno.Pichetto, que participó días atrás de una reunión con Macri y las principales figuras del PRO de cara a la reorganización de Juntos por el Cambio como oposición, señaló que el frente opositor debe "sostener la figura" del ex mandatario al tiempo que se refirió a la posición adoptada ante la situación de la deuda externa.Al ser consultado por CNN Radio sobre si en ese encuentro Macri pidió "prudencia y colaboración" con el presidente Alberto Fernández en lo económico, su ex compañero de fórmula respondió: "Bueno, de hecho Juntos por el Cambio ha acompañado en el Congreso el respaldo a la gestión de negociación de la deuda"."Juntos por el Cambio apoya la negociación de la deuda externa y al ministro (de Economía, Martín) Guzmán en esta tarea, porque hay que tratar de encontrar un camino que nos permita evitar el default", subrayó Pichetto.