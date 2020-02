River en una visita de riesgo ante Estudiantes en La Plata

River Plate, el líder de la Superliga, deberá asumir esta noche un compromiso de alto riesgo en su visita a La Plata, donde jugará con Estudiantes a partir de las 21:45 y conociendo a esa hora el resultado de su escolta y rival directo en la lucha por el título, Boca Juniors, que a las 19:40 será Godoy Cruz en "La Bombonera".Para el equipo de Marcelo Gallardo será un encuentro complicado, teniendo en cuenta que el "Pincha" se hace fuerte en su nuevo estadio platense; en tanto que los dirigidos por Miguel Angel Russo tendrán un compromiso accesible frente al "Tomba", que cierra las posiciones.La jornada se iniciará a las 17:35 con el partido que disputarán Arsenal y Vélez Sarsfield en Sarandí; en tanto que para mañana se anuncian otros tres cotejos, que completarán la fecha número 21 de la Superliga, con este detalle:Hoy a las 17:35, Arsenal vs. Vélez Sarsfield, Mauro Vigliano; a las 19:40, Boca Juniors vs. Godoy Cruz, Nicolás Lamolina y a las 21:45 Estudiantes vs. River Plate, Darío Herrera.Mañana domingo a las 19:40, Defensa y Justicia vs. Rosario Central, Hernán Mastrángelo y a las 21:45, Unión vs. Central Córdoba de Santiago del Estero, Pablo Echavarría y Talleres vs. Huracán, Facundo Tello.