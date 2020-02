Argentina acordó con el FMI la revisión de la economía para un nuevo acuerdo

BUENOS AIRES, 23 (NA).- El Gobierno acordó con el FMI una revisión de las cuentas de la economía argentina con vistas a obtener un nuevo acuerdo con el organismo multilateral. La novedad llegó luego de un encuentro entre la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, en Arabia Saudita.La Argentina acepta que el FMI realice una supervisión de las cuentas del país a través del Artículo IV del Convenio Constitutivo del Fondo, algo que los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández habían rechazado en su momento.El Artículo IV establece que el FMI "ejercerá una firme supervisión de las políticas de tipos de cambio de los países miembros y adoptará principios específicos que sirvan de orientación a todos ellos".También remarca que el Gobierno deberá "proporcionar al Fondo la información necesaria para ejercer esa supervisión y, a solicitud del organismo, le consultarán sobre sus políticas de tipos de cambio".Giorgieva calificó de "fructífero" el encuentro que mantuvo con el jefe del Palacio de Hacienda en el marco del foro de ministros de finanzas del G20, que se desarrolla en Riad. "El ministro Guzmán y yo tuvimos otro intercambio fructífero sobre los desafíos del país y el camino a seguir para garantizar un crecimiento más sostenible e inclusivo para la #Argentina", escribió en su cuenta de Twitter la Directora del FMI."Sobre la base de la reciente misión del personal técnico del FMI a Buenos Aires, también discutimos los planes de las autoridades para garantizar una solución sostenible y ordenada de la situación de la deuda de Argentina", agregó Georgieva en un comunicado difundido por el FMI. "Acogí el compromiso de las autoridades argentinas de continuar profundizando nuestra colaboración, a través de una Consulta del Artículo IV y oportunamente obtener un programa respaldado por el Fondo. Las modalidades de estos próximos pasos se seguirán discutiendo", indicó.Giorgieva señaló: "Como dije desde el principio, nuestro compromiso y enfoque están con la Argentina y su población.Queremos ver que la economía argentina se recupere de manera duradera, que se reduzca la pobreza y que las argentinas y los argentinos prosperen".Durante la reunión, Guzmán transmitió su satisfacción por el intercambio constructivo sobre los desafíos del país y el camino a seguir para garantizar un crecimiento más sostenible e inclusivo. "En este sentido la titular del FMI hizo hincapié en el liderazgo del Presidente Alberto Fernández y las medidas que se tomaron para estabilizar la economía y proteger a los más vulnerables", dijo Economía.El ministro consideró "un paso valioso que permitirá profundizar el entendimiento mutuo entre el gobierno argentino y las autoridades del FMI, en el camino a contar oportunamente con un nuevo programa con el organismo".La cumbre se hizo pocos días después de que el FMI dijera que la deuda de la Argentina "no es sostenible", lo que fue aplaudido por el gobierno. El Fondo señaló que "se requiere de una operación de deuda definitiva que genera una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad".EN EL G20En tanto, el ministro Guzmán pidió ayer a los países del G20 su "cooperación" para que la Argentina pueda alcanzar la "sostenibilidad" de sus deuda externa. Tras mantener reuniones bilaterales con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y sus pares de Alemania, Francia, Suiza, India y Arabia Saudita, Guzmán disertó en el plenario de ministros del encuentro que se realiza en Riad, Arabia Saudita."Necesitamos encaminarnos a un nuevo rumbo y reestructurar la deuda para restablecer su sostenibilidad", sostuvo Guzmán. El ministro dijo que esta será "la primera gran prueba de las reformas del enfoque contractual adoptado en 2014, una nueva forma de formular estos contratos de deuda soberana"."Esperamos que sirva pero necesitamos cooperación. Durante el último año y medio, la combinación de la contracción de la política monetaria y de la política fiscal no funcionó. Tenemos muy en claro que eso ha cambiado y necesitamos el apoyo de la comunidad internacional", señaló.Dijo que "la situación de endeudamiento en nuestro país es crítica". Sostuvo que el PBI "cayó en tres de los últimos 4 años, el desempleo se sitúa en un nivel de 2 dígitos, la tasa de la pobreza se acercó al 40%, la inflación en 2019 fue de 52,7% y también está el problema de insostenibilidad de la deuda".Afirmó que la argentina "tiene el potencial para recuperar la estabilidad, pero claramente esta situación de emergencia económica necesita resolverse; sabemos que los marcos no son perfectos y tenemos que mejorarlos y completarlos con la comprensión y la colaboración del mundo entero".