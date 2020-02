Liberaron a detenidos por el asesinato de un niño

Los sujetos oportunamente arrestados por lo sucedido en Puerto Deseado, Santa Cruz, con el asesinato de un menor y la violación de su madre, fueron liberados y no quedan detenidos en la causa.

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Durante allanamientos realizados en su momento en un barrio llamado por los pobladores como "La Favela", se demoró a varias personas y dos quedaron detenidas, en el marco de la investigación del brutal ataque contra una mujer que fue violada y su hijo asesinado, en la zona costera de Puerto Deseado.Luego los sospechosos, según informó el sitio "La Opinión Austral", fueron liberados por Oldemar Villa, juez de la causa.INSUFICIENCIADE PRUEBAS"El material probatorio aportado por la Policía no fue suficiente para el criterio del juez y el fiscal Horacio Quinteros para, al menos, dejarlos detenidos, y avanzar sobre estas pistas", informó el medio local.Se memora que también se había demorado a un hombre, con características similares al identikit que realizó la mujer violada, que iba en un micro camino a Caleta, y luego de unas horas fue liberado.CAZA DE BRUJASTal es la conmoción por el crimen, que luego de que por las redes sociales se dieran a conocer los identikits de los atacantes, dos personas de Puerto Deseado fueron marcados por la gente y uno de ellos, según se informó, se presentó en la Comisaría para aclarar que no tenía nada que ver.LO OCURRIDODurante la jornada del pasado viernes se conoció que el jueves un niño de 4 años fue asesinado, y su madre violada y golpeada en un brutal ataque registrado en la zona costera de Puerto Deseado, al Norte de la provincia de Santa Cruz.Se trata de María Mercedes, de 45 años de edad, quien caminaba junto a su hijo Santiago Luciano Ricardo Subelza, cuando se cruzaron con los atacantes en un trayecto denominado "Cueva de los Leones".Según el relato de la mujer, desde allí fue llevada junto a su hijo hacia la zona de la playa y el niño fue arrojado desde un acantilado, lo que provocó su muerte inmediata.El niño asesinado, mientras su madre era violada murió por una hemorragia interna producto de politraumatismos de cráneo realizados con un elemento contundente, según lo determinó la autopsia.Así lo confirmó horas después Lisandro de la Torre, ministro de Seguridad de Santa Cruz, quien en conferencia de prensa, brindó los resultados de la operación de autopsia.Además, el ministro explicó que "la información relacionada con los resultados de la autopsia se pueden difundir, porque es una medida probatoria que no entorpece la investigación".En relación a las tareas de contención de la víctima y su grupo familiar, el funcionario provincial comentó que a partir de lo indicado por la gobernadora Alicia Kirchner, las aéreas de Salud y Desarrollo Social "están presentes en la localidad y con permanente contacto"."Desde la provincia nos encontramos con personal del Ministerio de Seguridad, en respuesta a los requerimiento de la gobernadora que nos solicitó que pongamos a disposición todos los medios a nuestra alcance para esclarecer los hechos y brindar atención a la víctima y su familia", agregó De La Torre durante la conferencia.CONMOCIONPuerto Deseado se encuentra conmocionado por el caso, que sacudió la habitual calma de verano de este tradicional puerto pesquero de la Patagonia, de algo más de catorce mil habitantes.PALABRAS DELPADREPor otra parte, se conoció que Celso, el padre de la familia, dio un crudo testimonio sobre la situación que está atravesando la víctima del ataque sexual."Mi mujer solo repite 'mi bebé, mi bebé'", contó entre lágrimas.Además, comentó que pudo dialogar unos minutos con su mujer por teléfono y que estaba consciente, pero que todavía se encontraba en estado de shock por el brutal episodio vivido.