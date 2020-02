¿Hubo traición?: jefa de Policía santafesina echó a todos los jefes del grupo de whatsapp interno

Mediante un llamado telefónico por parte de un allegado a un jefe policial -que en algún momento de su trayectoria profesional laboró en la Unidad Regional V de Policía, con sede en la ciudad de Rafaela-, LA OPINION tomó conocimiento de una drástica decisión llevada a cabo por la comisario mayor Ileana Insaurralde, titular de la Unidad Regional VII de Policía con sede en la ciudad de Helvecia, en el departamento Garay.

De acuerdo a la fuente informativa, la uniformada eliminó a los contactos del Grupo Oficial de la red social whatsapp, y de esa manera no el segundo al mando de la UR VII se salvó.

Si bien oficialmente pocos, o casi nadie, se enteró de dicha determinación, la misma trascendió a través de al menos una red social.

En orden de tratar de conocer, o al menos acercarse medianamente el motivo que disparó de la referida decisión, se habrían elucubrado varias hipótesis.

Aunque de acuerdo a la fuente en la que se abrevó, respondería "al deseo de que no se filtre, muchas veces traicionando principios de la institución, información interna directamente relacionada a novedades diarias de la UR VII".

Por otra parte, se incluyó que el comisario general Víctor José Sarnaglia, titular de la Policía provincial, estaría al tanto de lo que, definitivamente, llevó adelante quien nombró semanas atrás en tan importante cargo.

Además, quien se contactó con este Diario deslizó que Sarnaglia también tendría conocimiento sobre que en alguna otra Unidad Regional de Policía, se estaría "filtrando información", que a su juicio responde a "enemigos íntimos", que originan situaciones que complican la diaria actividad policíaca, y perjudican "descaradamente al organismo".

Finalmente, el hombre en cuestión disparó "no estaría descartado que una situación similar trascienda en un futuro cercano".