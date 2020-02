HBO confirmó su regreso en un especial

Tras varias semanas de especulaciones, la futura plataforma de contenidos HBO Max confirmó el último viernes que las estrellas protagonistas de la serie “Friends” volverán a reunirse en un especial que estará disponible desde el lanzamiento del servicio el próximo mes de mayo.Los seis protagonistas de “Friends”, los creadores de la serie y los estudios Warner Bros. han alcanzado un acuerdo para preparar juntos este especial después de varias negociaciones, según fuentes citadas por el medio especializado The Hollywood Reporter.Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, así como los creadores David Crane y Marta Kauffman, habrían pedido por este programa el doble del salario que cobraban por cada episodio de la mítica serie, una cantidad que los medios estadounidenses estiman que rondará los 2,5 o 3 millones de dólares.Algunos intérpretes de la serie, como Perry y Aniston, confirmaron la reunión en sus perfiles en Instagram.Aunque los millones de fans de “Friends” han suspirado durante años por nuevos capítulos de la serie, esta reunión especial no sería un episodio de ficción como tal sino, más bien, un programa estilo “retrospectiva” con entrevistas con el reparto.El especial se rodará en el estudio 24 de la sede de Warner Bros en Burbank (California), el mismo lugar en el que se filmó la serie original.Este programa será la carta de presentación para HBO Max, el nuevo servicio de “streaming” de WarnerMedia. Tendrá los derechos de emisión de “Friends”, que abandonó Netflix.Supondrá un estreno fuerte para la plataforma, del mismo modo que Disney+ apostó por el universo Star Wars con “The Mandalorian” para su desembarco.Hasta ahora, “Friends” se emitía en Netflix, pero Warner no dudó en desembolsar este verano más de 400 millones de dólares para recuperarla e integrarla como uno de los diamantes de su futuro servicio HBO Max.“Friends”, que se estrenó el 22 de septiembre de 1994, terminó en 2004 diez temporadas de éxitos tras 236 episodios en antena protagonizados por Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc, Perry y Schwimmer.Pero la comedia sigue siendo un fenómeno para incontables aficionados en todo el mundo que todavía están dispuestos a ver, una y otra vez en reposiciones o plataformas digitales, las historias neoyorquinas de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross.Cuando todavía no existían las redes sociales y los celulares no se habían popularizado, Chandler Bing, Phoebe Buffay, Monica Geller, Ross Geller, Rachel Green y Joey Tribbiani formaron parte de “Friends”. Y en la serie que en septiembre de 2019 cumplió 25 años desde su estreno, acuñaron frases y momentos inolvidables que hasta el día de hoy se recuerdan como si hubiesen sucedido ayer nomás.Fueron creciendo con sus fanáticos, y para la generación que hoy está entre los 40 y los 50 años los chicos de “Friends” se convirtieron en un ícono y un modelo a seguir. Muchas sitcoms intentaron continuar con el espíritu de la serie de Warner Channel pero ninguna llegó a alcanzar su popularidad. No hay país que no identifique la cortina “I’ll be there for you” y vibre en cada escena de las diez temporadas.Carcajadas, risas y más risas regalaron estos amigos neoyorkinos que grabaron la mayoría de los episodios en estudios. Tal fue la popularidad que cada actor llegó a cobrar un millón de dólares por episodio, algo impensado para los años 90 e inicios del 2000. A partir del éxito, los actores más famosos del momento quisieron tener una pequeña participación en la serie que todo el mundo adoraba.Sean Penn, George Clooney, Brad Pitt, Noah Wyle, Julia Roberts, Charlton Heston, Jean-Claude Van Damme, Robin Williams, Billy Crystal, Gary Oldman y Helen Hunt (en un crossover con Mad about you) fueron tan solo algunas figuras de Hollywood que formaron parte de episodios de “Friends”.En una decena de temporadas los fanáticos vibraron con las rarezas de Phoebe, las manías de Mónica, los caprichos de Rachel, el humor ácido de Chandler, la inocencia de Joey y todas las situaciones ridículas que atravesaba Ross.Pero sin dudas nadie olvidará los íconos como el sillón del Central Perk, el pavo que Mónica se pone en la cabeza, la guitarra de Phoebe o el “Oh, my God” de Janice. Ahora sus seguidores podrán disfrutar un poco más la sitcom que hizo historia y que marcó un antes y un después en las series de comedia.Con información de EFE