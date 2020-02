Las Ligas paran la pelota

Al no haber respuesta de parte del gobierno en el tema de las tarifas que cobrarían cada uno de los adicionales de policía de la seguridad en los estadios liguistas. Los presidentes y representantes de cada una de las 19 ligas de la provincia, más la Federación Santafesina, de común acuerdo, habrían decidido no dar comienzo y/o detener todo el fútbol en territorio santafesino, al menos hasta no obtener una respuesta más favorable por parte del gobierno.En cuanto a la Liga Deportiva del Sur, que comenzó la semana pasada y ya está programada la fecha 2 para este domingo, se dispuso jugarla de todos modos, pero luego se plegarían a la decisión unánime de las ligas.También, se jugarán los partidos programados este fin de semana por Copa Federación, pero luego, no comenzaría la etapa de semifinales. El Gobierno se comprometió a dar una respuesta la próxima semana.