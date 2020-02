Jaguares cayó en Sudáfrica

Jaguares, la franquicia de la UAR en el Súper Rugby, cayó ayer ante Stormers por 17 a 7 en el partido correspondiente a la cuarta fecha, que se disputó en el "Newslands Stadium" de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. El equipo argentino logró marcar un try a través de Rodrigo Bruni, pero el conjunto sudafricano fue más preciso y llegó a apoyar en dos oportunidades en el ingoal visitante. El rafaelino Mayco Vivas ingresó en el segundo tiempo en lugar de Nahuel Tetaz Chaparo.

En el primer tiempo Stormers, que marcha invicto en la temporada 2020, se había ido en ventaja por solo 3 a 0. La semana próxima Jaguares, continuará su gira sudafricana y enfrentará a Bulls el sábado 29, a las 12.15, y después con Sharks, el sábado 7 de marzo, a las 10.05.

Durísimo, podría decirse que estaba planteado el partido en la previa frente a Stormers, algo que quedó ratificado apenas sonó el silbato del árbitro. Fuerte en el scrum y sobre todo en la primera línea, el conjunto sudafricano impuso condiciones desde el inicio, con mucha firmeza en el juego y sin dejar pensar a Jaguares. Rodrigo Bruni fue uno de los pocos que pudo romper línea, pero la poca precisión en el juego de manos y algunos errores en el tackle, privaron a Jaguares de poder jugar más seguido en el campo rival.

Un penal de Williemse le permitió a Stormers abrir el tanteador y esa mínima diferencia quedó en evidencia en el campo de juego.

Para el complemento Jaguares quiso adelantarse un poco, pero una mala entrega de Mallía fue aprovechada por Jantjies para romper la línea argentina e irse rápido al ingoal. En la reanudación casi Cancelliere llega a marcar un try y luego tuvo la chance Delguy, pero la defensa de Stormers fue precisa a la hora del tackle para evitar la caída de su ingoal. La presión que mostró el local no decayó en ningún momento.

Gonzalo Quesada hizo varios cambios, mandó a la cancha a los habituales titulares y en ese sentido Jaguares logró emparejar las acciones.

Así fue que a la salida de un scum Rodrigo Bruni marcó el único try de los argentinos, que a punto estuvieron de apoyar otra vez, luego de una corrida de Moroni y el apoyo de Cancelliere, pero una falta de Mallía, en el inicio de la jugada, terminó en un penal para los locales.

Stormers se defendió con uñas y dientes ante cada intervención de Jaguares, que sin embargo, siguió teniendo imprecisiones en el juego de manos y no pudo alcanzar el try que le hubiera permitido quedarse con un punto bonus.

Stormers 17: 1. Steven Kitshoff (capitán), 2. Scarra Ntubeni, 3. Frans Malherbe, 4. Salmaan Moerat, 5. JD Schickerling, 6. Jaco Coetze, 7. Pieter-Steph du Toit, 8. Juarno Augustus, 9. Herschel Jantjies, 10. Damian Willemse, 11. Seabelo Senatla, 12. Jamie Roberts, 13. Ruhan Nel, 14. Sergeal Petersen y 15. Dillyn Leyds. Head Coach: John Dobson.

Jaguares 7: 1. Nahuel Tetaz Chaparro, 2. Santiago Socino, 3. Santiago Medrano, 4. Matías Alemanno, 5. Lucas Paulos, 6. Francisco Gorrissen, 7. Tomás Lezana, 8. Rodrigo Bruni, 9. Tomás Cubelli (capitán), 10. Domingo Miotti, 11. Sebastián Cancelliere, 12. Juan Cruz Mallía, 13. Santiago Chocobares, 14. Bautista Delguy y 15. Emiliano Boffelli. Head Coach: Gonzalo Quesada.

Tantos en el primer tiempo: 13m penal Willemse (S). Tantos en el segundo tiempo: 5m try Jantjies (S), convertido por Willemse (S), 13m try Ruhan Nel (S), convertido por Willemse (S), 26m try Bruni (J), convertido por Miotti (J). Incidencias en el primer tiempo: 15m amonestado Mahlerbe (S).

Cambios en el primer tiempo: 29m Joel Sclavi por Medrano (J). Cambios en el segundo tiempo: 5m Marcos Kremer por Lezana (J) 15m Gonzalo Bertranou por Cubelli (J), Mayco Vivas por Socino (J) y Julián Montoya por Tetaz Chaparro (J), 16m Matías Moroni por Boffelli (J).



SEIS NACIONES

Escocia consiguió su primera victoria en el Torneo de las Seis Naciones 2020 de rugby, con un 17-0 en Italia, que encadena un tercer revés consecutivo y parece condenarse al último puesto de esta edición. Los escoceses consiguieron tres tries en este partido, por medio del capitán Stuart Hogg (minuto 23), Chris Harris (47) y Adam Hastings (79). Ese último encadenó a continuación con una conversión, para concluir el partido.

En el otro partido del sábado, Francia le ganó a Gales 27 a 23. Hoy a las 12 juegan Inglaterra vs. Irlanda.