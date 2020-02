El jueves 27 parece ser el "día clave"

Los docentes santafesinos ven con preocupación el comienzo del ciclo lectivo. A sólo tres días hábiles del inicio de las clases, todavía no recibieron ninguna propuesta salarial por parte del gobierno. Aguardarán hasta el jueves, cuando se realizará una asamblea gremial en la que definirán cuáles serán las acciones a seguir.De este modo, quedó confirmado que aún no se sabe si el 2 de marzo comenzarán las clases. La semana próxima tendrá dos días feriados, una situación que acorta los tiempos.El panorama hoy preocupa más porque ya saben que no se aplicará la cláusula gatillo, un mecanismo que permitía la actualización salarial acorde con la inflación.La secretaria general adjunta de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFÉ), Adriana Monteverde, ratificó que los docentes de toda la provincia hasta ayer no habían recibido ninguna propuesta de actualización salarial para este año.“Ya tuvimos tres reuniones paritarias donde exigimos una recomposición salarial que determine que no haya docentes por debajo de la línea de pobreza”, continuó y aclaró al Diario Uno de Santa Fe que hoy un maestro que recién se inicia recién cobra menos de 40 mil pesos.Por su parte, el secretario general de AMSAFÉ Rosario, Gustavo Terés, fue más allá y expresó: “Sin propuesta salarial, el lunes no comienzan las clases”.En tanto, la Casa Gris se comprometió, el pasado jueves, a formalizar el ofrecimiento salarial a los docentes.