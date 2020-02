Unión quiere dar otro golpe

La victoria lograda el domingo pasado en Corrientes fue fundamental para Unión, pero el Bicho Verde no quiere confiarse. Hoy tiene otra gran oportunidad de demostrar que puede ilusionarse con la clasificación, cuando reciba a Chaco For Ever, segundo en las posiciones de la Zona A, a partir de las 18.30 en el Polideportivo de la Av. Belgrano. El encuentro, correspondiente a la vigésima fecha, será dirigido por el salteño Federico Guaymas Tornero.El elenco sunchalense tiene la oportunidad de cerrar una gran semana ante dos equipos importantes de la categoría, sobre todo este conjunto chaqueño que está pugnando por convertirse en candidato al ascenso.La escuadra dirigida por Marcelo Milanese ocupa la décima posición con 23 unidades y está a cuatro puntos de la zona de clasificación, donde la sexta y última plaza es ocupada ahora por Defensores de Pronunciamiento.La formación de Unión sería con: Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Jonathan Paiz, Miguel Yuste y Lucas Pruzzo; Mateo Castellano, Nicolás Guzmán, Adrián Rodríguez y Diego Meza; Matías Zbrun y Matías Valdivia.RESTO DE LA FECHAEl viernes por la noche hubo dos adelantos en la Zona A con estos resultados: Sp. Belgrano de San Francisco 2 (Gaviglio -2-, 1 de penal) - Boca Unidos de Corrientes 2 (Medina y Reinaga) y Central Norte de Salta 0 - Güemes de Santiago del Estero 0.Hoy jugarán: a las 17 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Douglas Haig de Pergamino (Lucas Novelli); 17.30 Juventud de Gualeguaychú vs. Sp. Las Parejas (José Sandoval); 19.30 Sarmiento de Resistencia vs. San Martín de Formosa (Rodrigo Rivero) y 20, Defensores de Villa Ramallo vs. Defensores de Pronunciamiento (José Díaz). Libre: Crucero del Norte.