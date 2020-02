La APSV incrementa los controles y la prevención en rutas durante el fin de semana de Carnaval

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), dependiente del Ministerio de Seguridad, implementó a partir del viernes por la noche un intensivo plan de controles que se efectuarán durante los días de feriado de Carnaval, hasta el martes inclusive. Las acciones buscan prevenir los riesgos asociados a la conducción y disminuir así los accidentes en este período de afluencia vehicular masiva.“Los operativos diagramados por la APSV incluyen la instalación de 80 puntos de control fijos y móviles en toda la provincia, priorizando aquellas rutas y autopistas que representan accesos a los principales destinos turísticos” afirmó Aymo y amplió: “Los agentes están enfocados en monitorear las conductas que representan mayor riesgo a la seguridad vial, tales como el uso de cinturón de seguridad, el correcto uso de luces, maniobras de riesgo como adelantamientos indebidos, uso de celular al volante y consumo de alcohol”.Osvaldo Aymo destacó que “todos los esfuerzos están orientados a cuidar la vida de los ciudadanos que este fin de semana se trasladen para disfrutar las fiestas de carnaval, junto a familia y/o amigos. Hemos destinado los recursos materiales y humanos necesarios para estar presentes en las rutas acompañando el viaje de los conductores. No podemos permitirnos la pérdida de una sola vida en nuestras rutas a causa de los desplazamientos”.ALCOHOLEMIAEstá prevista la intensificación de los controles aleatorios de alcoholemia en todos los corredores de la provincia, en distintos horarios, para prevenir accidentes y lograr que los conductores tomen conciencia de la gravedad de conducir bajo los efectos del alcohol.Las acciones están a cargo de la Policía de Seguridad Vial (PSV) que desplegó más de 150 agentes en todo el territorio provincial. Se han asignado 30 alcoholímetros a la Policía Vial y 46 a los distintos municipios que colaboran para la realización de las alcoholemias, además de vehículos y torretas de iluminación.RECOMENDACIONESDesde el organismo provincial recomiendan portar la documentación exigible para circular que consta de DNI, Licencia de conducir habilitante, Cédula de identificación del automotor, seguro en vigencia y RTO al día. Además, se recuerda el uso de luces bajas encendidas las 24 hs; no uso de celular ni otros dispositivos que pudieran general distracción y que todos los pasajeros lleven abrochado el cinturón de seguridad.Un capítulo aparte merecen las recomendaciones acerca de cómo deben viajar los niños en los vehículos, aspecto en el que el propio Aymo es categórico: “el único lugar seguro para los chicos es el asiento trasero y en su SRI (sistema de retención infantil) de acuerdo a cada edad”.El funcionario destacó la importancia de utilizar siempre un SRI que se adecúe a la talla y peso del niño: “Cuando un niño utiliza un Sistema de Retención Infantil (SRI), se protege no sólo la cabeza, sino toda la columna vertebral, evitando el impacto del niño contra otros ocupantes y elementos del vehículo y/o el ser despedido del vehículo, por no estar debidamente sujeto”. Los niños, desde que nacen y hasta que alcanzan el 1.50 metros de estatura (aproximadamente a los doce (12) años), deben utilizar un SRI.