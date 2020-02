El inicio de clases y la variedad en los precios de los útiles

Todavía no se sabe si las clases van a comenzar el próximo 2 de marzo. Y queda poco para preparar a los chicos para que vuelvan al cole. Y por lo general son estos los días en el que las madres y los padres se dirigen a las librerías, o a los comercios especializados, para comprar lo que hace falta.¿A que le llamamos preparar? A chequear los útiles del 2019, ver qué se puede reutilizar e ir a comprar lo que haga falta, en este caso, lo menos posible, ya que los precios se dispararon en todos los sentidos.Como pasa siempre, en las vidrieras de los principales comercios de la ciudad, hay mochilas, carpetas, canoplas y todo lo necesario para equipar a los alumnos. Y en ese buscar, encontramos valores que para un mismo producto cambian sustancialmente.Es allí donde nos topamos con una mochila de $400 y una de $4000, y ambas cumplen con la función. Claro está que una tiene mayor calidad que la otra o tener el sello de determinada marca, o bien el tamaño mismo. Pero más allá de eso, estamos hablando de productos que tienen muchísima diferencia y que forman parte de lo mismo. "Me asusto con sólo pensar el precio de las mochilas", le dijo justamente una madre a este Medio en el ingreso a comercio especializado. Es que sin lugar a dudas, es el producto que más se utiliza de un año al otro. "Le pedimos al nene que haga un esfuerzo" dijo entre risas y de manera irónicamente la misma madre, haciendo alusión a que el chico se deberá conformar con la misma mochila que el año pasado, para abaratar los costos.La mochila es, para los menores, casi todo. Desean que en la misma vaya estampado el superhéroe favorito o el dibujo con el color que tanto le gusta. Es sin lugar a dudas el pedido que más hacen a los padres. Hoy juega mucho el márketing y la publicidad, lo que lleva a que tengan mucha demanda. Hoy, una mochila tipo carrito, está alrededor de 3 mil pesos.ALGUNAS REFERENCIASEn las distintas librerías consultadas y repasando algunas vidrieras de la ciudad, donde se pudieron observar estos productos. Entre los mismo, podemos encontrar una caja de hojas rayadas de 288 para carpeta en $390, mientras que la de 480 hojas está $590, siempre hablando de una marca promedio y de calidad.Entre los cuadernos, podemos encontrar de $70 y de $170, aumentando la calidad. Los colores están alrededor de $100, un compás $50, un set de 6 biromes, tipo fibra con gel y de colores cuesta $90. Además, las reglas de plástico, de 20cm, están en $25, un set con un transportador, una escuadra y una regla de acrílico cuesta $90. En tanto, las carpetas de tapa dura, para hojas Doble A, se consiguen en $350, mientras que las canoplas pasan los $200, donde varía según el impreso que tenga.Por otro lado, las plasticolas están en $85 y otras de $150. Las tijeras cuestan alrededor de $50 y los pinceles en $75. Todo es absolutamente variable y se ajustan a las marcas.RECOMENDACIONESMuchos padres suelen ir a comprar los útiles una o dos semanas después de que se inician las clases. Es decir, mandan al chico con lo justo y necesario, con lo indispensable, y de esta manera buscar encontrar los productos un poco más baratos con el ciclo escolar ya en marcha.Además, para optimizar la compra de la canasta escolar y poder adquirir todos los elementos a un costo menor, hay otras estrategias para aplicar y que los integrantes de la Cámara Argentina de Librerías Papelerías y Afines, recomiendan.Una de ellas consiste en comprar en “paquete cerrado” productos que se van a utilizar en cantidad durante el año. Ejemplo: lápices negros vienen en cajas por 12, gomas de borrar en cajas x 36 , cuadernos universitarios en paquetes x 10, etc. También hay caja de hojas x 480, papel en resma de 500 y pegamentos por litro o medio litro.Otra posibilidad es que se junten varias familias para hacer la compra de las listas escolares completas del mismo grado o sala y de esta manera pueden acceder a descuentos especiales.Ante estos casos, en muchas librerías de la ciudad, se ofrecen descuentos del 25% al 35% dependiendo de la cantidad de listas iguales que se pidan.La tercera opción es la de aprovechar las promociones con tarjetas de descuentos, devoluciones y cuotas sin interés que ofrecen las entidades bancarias.Por último, muchas librerías cuentan con convenios con distintos sindicatos que gozan de un descuento cercano al 20% a sus afiliados. Así también hay descuentos a docentes de todos los niveles educativos y convenios con empresas donde los empleados hacen la compra con un importante descuento y luego el importe les es descontado en el recibo de sueldo en distintas cuotas o formas.