"Podemos tomar la decisión de no tratar ningún proyecto que venga desde el Ejecutivo"

El comunicado del bloque Cambiemos en esta semana ha despertado mucha polémica en los pasillos de la Municipalidad. En el mismo se pide al Ejecutivo que compre las cámaras de seguridad que el Intendente Luis Castellano prometió en campaña electoral, allá por octubre, y se plantan diciendo que no vana tratar las propuestas que el gobierno actual acerque al concejo, en caso de que no se realiza dicha acción. Y para eso, le dan 30 días a Castellano...

"Tranquilamente podríamos llegar a no tratar ningún proyecto que venga del ejecutivo si no cumplen con esta promesa en un plazo realista. Nosotros dimos 30 días en principio porque sabemos que es un proceso de compra flexibilizado por la emergencia de seguridad, que requieren la incorporación de dos o tres presupuestos, una evaluación directa y la compra. Le dimos 30 días para que compren las cámaras y luego le daremos un tiempo más para que las coloquen. Si esto no sucede, tranquilamente desde el Concejo, quiénes tenemos la mayoría, podemos tomar la decisión de decir que no tratamos ningún proyecto que venga desde el ejecutivo hasta que no cumplan con esto", expresó en tono duro el concejal de Cambiemos, Leo Viotti, quien disputo con el propio Castellano las elecciones por la intendencia el año pasado.

Viotti dice que "la seguridad tiene que ser el tema principal y el que más rápidamente tenemos que abordar. Fuimos Hace unos días a recorrer el centro de monitoreo con todos los concejales de nuestro espacio y vimos que hay 127 cámaras en la ciudad, entre las que son públicas y las que están en convenios con privados, las del PAER y la que están en la granja Sara, en el ingreso al barrio 2 de abril.Si bien han aumentado en el último tiempo, pero no lo suficiente", menciona y agrega que "también vimos, y si bien en ese momento que fuimos había cuatro personas observando las cámaras, sabemos que hay horarios nocturnos o fines de semana donde no hay 4 personas al mismo tiempo mirándolas, lo cual hace de que las cámaras no terminan cumpliendo la función real, si no hay alguien del otro lado vigilando, viendo los movimientos, coordinando con las otras fuerzas de seguridad de muchos, no sirven las cámaras más que para tal vez resolver un problema cuando ya ocurrió y no evitarlo”, destacó el edil.



DISTINTAS VOCES

En la semana, los concejales del PJ, Jorge Muriel y Juan Senn, también salieron a hablar del tema, diciendo que la inseguridad que hay en la ciudad no se arregla con 50 cámaras. Al respecto, el radical expresa que "lo principal tiene que ver con que el intendente cumpla con su promesa de campaña de poner 100 cámaras nuevas, creemos que es el momento adecuando para poder dar esta solución, ya que tiene la emergencia de seguridad que le votamos en enero, durante un año más, lo que le permite la compra directa sin hacer licitaciones, por lo cual, si toma la decisión política de hacerlo puede resolverlo en pocos días", destaca en tono recto y asegura que "dijimos 50 cámaras más como para poner un número, un objetivo, por los costos que tienen estos aparatos, que rondan entre 40 y 60 mil pesos, a 50 que se le asistan, estamos hablando de 2 millones de pesos, que es un número totalmente accesible para el Municipio, por lo cuál se puede acceder y después colocarlas. Por eso tomamos la decisión del grupo nuestro de concejales de exigirle al intendente de que se haga cargo de una promesa de campaña, lo debe cumplir y es el momento ideal para hacerlo", mencionó Leo Viotti.

No hace mucho tiempo, el Ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, visitó la ciudad y se reunió con el propio Castellano. Allí, resolvieron y tomaron un par de medidas que aportan a la seguridad local. Sobre esto, Viotti dijo que "la Municipalidad tiene las herramientas limitadas para lo que tiene que ver con la seguridad, porque sabemos que mucho depende de otros niveles de gobierno. Que vengan más policías, más patrulleros, depende la provincia. Que los ladrones se queden adentro y que la cárcel no sea una puerta giratoria, depende de la Justicia. Cambio de las leyes, depende de los diputados y senadores a nivel provincial, o las leyes nacionales. Nosotros mismos los invitamos a los legisladores a que se sienten en el concejo y le pedimos explicaciones también. Pero el problema es multicausal y las soluciones tienen que venir de distintos lados, pero específicamente lo que depende del Municipio es la mejora del Centro de Monitoreo y la incorporación de nuevas cámaras, por lo cuál le vamos a exigir al Intendente y si es necesario nos vamos a poner más duros al momento de tratar otros temas que vengan del ejecutivo y le diremos que hasta no cumplan con esta promesa, tal vez no le demos tanta prioridad a las otras ideas que estén dando vuelta. Es primordial que esto se incorpore, los vecinos nos lo piden, hicimos muchas reuniones por este tema y los vecinos no quieren saber nada con reunirse, quieren acciones. Desde el Concejo, lamentablemente, es poco lo que podemos hacer, por eso pasamos a una etapa que tiene que ver con exigir acciones concretas, específicas y si no cumplen con su parte, tendremos que tomar acciones un poco más duras", destacó el joven concejal.

Ya a modo de cierre, dijo que "desde que se llevaron a cabo las marchas por seguridad, hemos visto acciones del Municipio, en el sentido de moverse, hacer pedidos, reclamos. Que eso ocurra no significa que la realidad cambie y vamos a tardar años en cambiar y los procesos tienen que ser sostenidos y todos los días se tiene que hacer algo más. Creemos que falta decisión política", explicó y sostuvo que "no hay nada que de resultados inmediatos. Es difícil decirlo. Pero la situación en la que estamos hoy no se da de un día para el otro. Es inacción o decisión política en algunos casos de dejar crecer ciertos problemas que se terminan convirtiendo en inseguridad. Problemas sociales, barrios donde el estado no está presente, asentamientos irregulares, chicos que no son abordados a tiempo para poder sacarlos de la difícil realidad que después lo termina convirtiendo en un delincuente, y no hay un Estado presente en muchos aspectos. Eso hace que durante mucho tiempo, que está pasando, que hoy tengamos esta realidad en Rafaela y en toda la provincia", menciona.

Por último, dijo que "si todos hacen su parte, podemos tener algo distinto. Los concejales también, pero nosotros hacemos ordenanzas, pedidos, podemos hacer reuniones para exponer a los responsables reales, y por eso pienso que si todos sumamos un poquito, tal vez estas acciones se transformen en algunas soluciones", concluyó Viotti.