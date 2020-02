La rotación continua de personal es un problema en alza en las empresas

Las nuevas generaciones son nativos digitales y por eso es que, en medio de una profunda transformación que atraviesan las empresas para adaptarse a la Cuarta Revolución Industrial, son cada vez más codiciados por las firmas innovadoras del mercado."Históricamente las organizaciones buscaban perfiles que pudiesen aplicar a la necesidad del momento. Actualmente estas búsquedas ya comienzan a ser pensadas teniendo en cuenta el cambio cultural que está sucediendo en la empresa y el impacto que puede tener esta posición en el futuro dentro de la organización", confirmó Ignacio Marseillan, Managing Director de Globant.En ese marco, la demanda de talento sigue sin estar satisfecha y ocurre tanto en los sectores tecnológicos, como en la industria tradicional, que manifiesta dificultades para encontrar jóvenes con las capacidades técnicas necesarias, como demostró un estudio de la Fundación Observatorio Pyme que adelantó iProfesional.Ahora, un nuevo informe de la multinacional de origen argentino, Globant, confirma que el 90% de las empresas reportan no poder contratar los perfiles adecuados para cubrir las vacantes. Cerca del mismo número (87%) dijo que la rotación de personal es un gran desafío.Para el estudio "Las personas primero: cómo potenciar la cultura organizacional con tecnología", al cual iProfesional accedió de manera anticipada, Globant entrevistó directivos de más de 1.000 firmas norteamericanas, y considera que los resultados son perfectamente aplicables a la situación que viven las empresas en Argentina."Aun existiendo diferencias culturales alrededor del mundo entre distintas organizaciones, en nuestra investigación hemos visto que las personas valoran las relaciones y buscan formas de conectarse y fortalecer los vínculos con aquellos que ya conocen. Basándonos en un estudio complementario, así como también los comportamientos que vemos en nuestra plataforma de gestión Startmeup sobre cómo las personas alrededor del mundo interactúan en el espacio de trabajo y con sus colegas, creemos que este es un fenómeno global y que estos hallazgos aplican tanto a la Argentina como a Norteamérica", respondió Marseillan.El ejecutivo consideró que la rotación también es un problema difícil de solucionar en las compañías locales. "En algunos de los últimas investigaciones, hemos podido relevar que las nuevas generaciones se quedan como máximo dos años en una organización. Algunas de las principales razones por las que buscan un nuevo empleo, es por la falta de oportunidades, porque no se sienten apreciados o no cuentan con el feedback necesario y continuo como para abordar un cambio y alcanzar los resultados que buscan".Pero también apuntó que, con las herramientas que la última revolución tecnológica aportó al área de Recursos Humanos, hay oportunidades de comenzar a solucionar este problema. "Con este deseo que vemos en las compañías de realmente entender a sus colaboradores y crear una cultura de pertenencia, creemos que el tiempo de permanencia va a poder aumentar debido a que se está buscando generar un espacio de trabajo integral y enfocado en la experiencia del colaborador, que además de mejorar el compromiso y la productividad de la persona, nos ayuda a mejorar los resultados que obtenemos dentro de la organización", dijo Marseillan.De alguna forma, y por más esfuerzos que se realicen en las corporaciones, e incluso en los países más avanzados, es como si esa transformación siguiera llegando tarde a las compañías, por lo menos en lo que refiere al talento. E incluso en las que están aumentando sus inversiones en tecnología para el área de Recursos Humanos, "el problema es que la mayoría de las tecnologías se enfocan casi exclusivamente en sistematizar el proceso de RRHH y no en crear experiencias significativas para los empleados como una forma de apuntalar la cultura de la empresa", aclaró Guibert Englebienne, co fundador y CTO de Globant."Las organizaciones están continuamente enfrentando nuevas expectativas de los clientes y competidores, así como nuevas demandas de sus fuerzas de trabajo. Para tener un negocio exitoso y mantener a sus mejores empleados, necesitan transformarse digitalmente. Y para que eso funcione primero deben transformarse culturalmente", dijo Englebienne."Hoy en día es importante que las organizaciones entiendan cómo darle visibilidad al talento, brindarles herramientas para entrenarlos y que tengan diferentes procesos de aprendizaje, así como también invertir en su continuo desarrollo para asegurarse que estamos preparando a las personas para las nuevas realidades que la compañía debe enfrentar", agregó al respecto Marseillan. (Fuente Iprofesional.com)