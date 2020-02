Se lo dieron vuelta a la “Crema”

El Atlético de Rafaela de Walter Otta sufrió un nuevo revés en la Primera Nacional. Esta vez fue al perder 3-1 ante Defensores de Belgrano, en el juego que anoche abrió la fecha 18 de la Primera Nacional. Y eso que comenzó ganando…“Cuando recibir tantos goles de pelota parada es muy difícil lograr algún objetivo en esta categoría”, sentenció el DT en conferencia de prensa.Esta derrota le duele fuerte a la ‘Crema’ porque era la chance para descontarle a un rival directo, volver a demostrar que en Alberdi es cosa seria (hacía siete que no perdía) y dejar en el olvido la caída del sábado pasado ante Tigre en Victoria, y todo lo que se generó en relación al arbitraje. Era una prueba de ‘carácter’ la que debía dar. Mostrarse entero. Y se encontró con un rival que vino al Monumental a llevarse todo para transformarse, por lo menos hasta el lunes, en el escolta, de esta zona B, del único líder: San Martín de Tucumán.El primer tiempo de Atlético fue bueno. Los primeros 45 minutos, nada más. Incluso con el golazo de Leonardo Acosta de tiro libre, a los 42, parecía que le iba a alcanzar. Por todo lo generado anteriormente y porque hasta ese momento se jugó prácticamente todo el partido en campo rival.Rápidamente, antes de irse al descanso, el ‘Dragón’ llegó al empate de pelota parada, por intermedio de Leandro Martínez Montagnoli. Y en el complemento, antes de cumplirse el minuto, volvió a pegar con un golazo de Juan Olivares. Fue el golpe de nocaut que recibió Atlético. Posteriormente el conjunto de Nardozza volvió a aumentar diferencias por intermedio de Goux, a quién nadie marcó tras la ejecución de un tiro de esquina.Para peores, a los 18 se fue expulsado, por roja directa, Renso Pérez, en otra intervención arbitral que fue muy discutida por todo Atlético.Oficio para trabajar el partido. Autoridad. Contundencia. Convicción para saber que podía torcer la historia más allá de presentarse adversa. Fue todo lo que tuvo Defensores de Belgrano para ganarle anoche a Atlético, estirar su racha a 16 sin derrotas y dejar a la ‘Crema’ tambaleando.Gimnasia (J) 1 vs Brown (A) 1.17hs Barracas vs Belgrano, 18hs Ind. Rivadavia vs Estudiantes (RC), 19hs Agropecuario vs Estudiantes (BA), 21hs Morón vs Alvarado, 21:35hs Atlanta vs Ferro.19hs Instituto vs Dep. Riestra, 19:35hs All Boys vs Tigre.1-Nahuel Pezzini; 4-Maximiliano Paredes (61m 15-Enzo Copetti), 2-Alexis Niz, 6-Sergio Rodríguez e 3-Ignacio Liporace; 8-Renso Pérez, 5-Emiliano Romero (cap.); 7-Ijiel Protti, 10-Leonardo Acosta (67m 17-Mauro Marconato), 11-Junior Mendieta; 9-Denis Stracqualursi (61m 18-Alan Bonansea).12-Matías Tagliamonte, 13-Franco Racca, 14-Stéfano Brundo y 16-Joaquín QuinterosWalter Otta.1-Sebastián Giovini; 4-Nicolás Álvarez (67m 13-Leandro Caballero), 2-Luciano Goux (cap.), 6-Leandro Martínez Montagnoli, 3-Iván Nadal; 8-Juan Olivares, 5-Juan Sosa, 11-Marcelo Lamas; 10-Marcos Giménez; 7-Ezequiel Aguirre (79m 14-Guillermo Vernetti), 9-Nicolás Benegas (82m 18-Matías Quiroga).12-Nicolás Carrizo, 15-Maximiliano Ferreira, 16-Sebastián Soto y 17-Elías Borrego.Fabián Nardozza.42m Leonardo Acosta (AR) y 46m Leandro Martínez Montagnoli (DB).49 segundos, Juan Olivares (DB), 8m Luciano Goux (DB),Expulsado 18m ST Renso Pérez (AR), roja directa.Sergio Rodríguez (AR); Nicolás Álvarez, Marcelo Lamas (DB).Nuevo Monumental.Pablo Giménez.Andrés Barbieri y Damián Espinoza.Nelson Sosa.