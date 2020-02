Colón visita a Newell's

ROSARIO, 22 (NA). - Newell´s y Colón, que está en zona de descenso, protagonizarán hoy en Rosario el cruce más directo de la fecha 21 de la Superliga en lo que se refiere a la lucha por la permanencia, con diferentes semblantes.El encuentro se jugará a partir de las 21:45 en el estadio "Coloso Marcelo Bielsa" de Rosario, arbitrado por Pablo Dóvalo y con televisación de Fox Sports Premium.La "Lepra" mejoró su situación respecto del promedio con una racha positiva de seis partidos sin derrotas e incluso, con 31 puntos, se metió en zona de clasificación a Copa Sudamericana 2021, peleando por la Libertadores.Pero los promedios lo condenan a tener que estar atento a esa tabla, donde aventaja por siete puntos al "Sabalero" y tiene a solo dos equipos (que encima dividen por menos como Aldosivi y Central Córdoba de Santiago del Estero) antes de caer en la zona de descenso.17:35hs (Fox Sports Premium) San Lorenzo vs Racing, 19:40hs (TNT Sports) Independiente vs Gimnasia, 21:45hs (TNT Sports) Atlético Tucumán vs Lanús.Torrico; Herrera, Coloccini, G. Rodríguez, Alejandro Donatti, BPittón; Menossi, Poblete; Palacios, Romero y Gaich. DT: Diego Monarriz.Arias; Pillud, Sigali, M. Martínez, Mena; M. Díaz; Montoya, Zaracho, Miranda, Rojas; López. DT: Sebastián Beccacece.Aguerre; Nadalín, Lema, Gentiletti y Bíttolo; P. Pérez, J. Fernández, Moreno y Maxi Rodríguez; Palacios y Leal o Lucas Albertengo. DT: Frank Kudelka.Burián; G. Díaz, Olivera, García y Delgado; Aliendro, Fritzler, Lértora y Esparza; L. Rodríguez y Viatri. DT: Diego Osella.