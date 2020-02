Empate en la Paternal y victoria de Aldosivi en su visita a Banfield

Tras agredirse sin tregua y luego de haber generado ambos elencos varias situaciones de riesgo, Argentinos Juniors y Patronato de Paraná apenas igualaron en un gol, al cabo de un muy entretenido encuentro disputado anoche en el estadio "Diego Armando Maradona", en el marco de la vigésima primera jornada de la Superliga.Cristian Tarragona, a los 19 minutos del primer tiempo, inauguró el marcador para el conjunto mesopotámico, en tanto que Gabriel Hauche, a los 22 del mismo período, niveló el score para el dueño de casa.El anfitrión terminó con un hombre menos por la expulsión de Carlos Quintana, a los 42 minutos del complemento por doble tarjeta amarilla.En medio de un desarrollo equilibrado, sendas formaciones brindaron un digno espectáculo siendo la paridad final un resultado que premia y castiga a ambos en la misma proporción.Por otro lado, Aldosivi de Mar del Plata logró un triunfo más que importante que le permite salir de la zona del descenso al vencer a Banfield como visitante, por 1 a 0.El "tiburón" se impuso con un gol de cabeza de Facundo Bertoglio, a los 26 minutos del primer tiempo, que le permite tener un poco de aire y salir de la zona del descenso, donde, por el momento, ingresó Colón de Santa Fe.Banfield hace tres fechas que no gana y su promedio del descenso no es muy elástico, por lo que si no levanta su producción podría comprometerse.En la próxima jornada Aldosivi recibe a San Lorenzo, mientras que Banfield visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero.