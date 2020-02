Aberrante: mataron a nene de 4 años y violaron a la mamá

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Un niño de 4 años fue asesinado y su madre violada y golpeada en un brutal ataque registrado en la zona costera de Puerto Deseado, al norte de la provincia de Santa Cruz, y por el que dos sospechosos quedaron detenidos.Se trata de María Mercedes, de 45 años, que este jueves por la tarde caminaba junto a su hijo Santiago Luciano Ricardo Subelza, cuando se cruzaron con los atacantes en un trayecto denominado "Cueva de los Leones".Según el relato de la mujer, desde allí fue llevada junto a su hijo hacia la zona de la playa y luego de violarla, el niño fue arrojado desde un acantilado, lo que provocó su muerte inmediata.Los dos hombres, según informó el portal La Opinión Austral, violaron y golpearon a la madre del nene, hasta que la mujer simuló estar muerta para lograr el cese de la agresión."Está muerta, vámonos", habría dicho uno de los atacantes para luego huir a pie por la zona costera de Puerto Deseado.Trascendió que uno de los atacantes le habría dicho al otro tras haber violado a la mujer y mientras la golpeaba con una piedra para que no lo identificara: "No quiero ir a la cárcel", esto en el mismo momento que el otro mantenía al menor amenazado con un cuchillo en el cuello.Este viernes por la mañana, la Policía armó un operativo cerrojo hasta que los efectivos dieron con un sospechoso en la terminal de Caleta Olivia, a 220 kilómetros del lugar del hecho, donde habría huido en micro para escapar de Puerto Deseado luego de la violación y asesinato.En tanto, este viernes alrededor del mediodía, la Policía detuvo a un segundo sospechoso en Puerto Deseado, mientras que la familia de las víctimas viajará al sur para encontrarse con la mujer, quien se encuentra internada en un hospital de la zona.Según trascendió en la prensa local, los rasgos físicos de los dos detenidos coinciden con los identikits que se realizaron con los datos brindados por la víctima.La mujer había arribado desde la provincia de Salta para visitar a su hijo mayor que reside en la localidad portuaria y trabaja en una carpintería.La ciudad costera permanece conmocionada por el crimen y los vecinos convocaron a una marcha este viernes para pedir justicia, que se iniciaría en la comisaría local y llegaría hasta el Juzgado de Instrucción, donde se investiga el caso (ver nota relacionada).Cecilia, la mujer que encontró a María Mercedes tras ser violada en la localidad santacruceña de Puerto Deseado, contó ayer que junto a su familia, vivió una situación realmente de mucho miedo porque "acá nadie anda con armas ni cuchillos" y recordó que la víctima le comentó que los atacantes dijeron: "Matala porque nos vio"."Nos encontrábamos en el autódromo haciendo un poco de deportes con mi hermana menor, mi esposo y mi sobrino y cuando terminamos de dar toda la vuelta al circuito vemos a una persona toda ensangrentada entrando al salón de usos múltiples que tiene el lugar", relató Cecilia.La víctima, María Mercedes, ingresó al salón y, según el relato de la mujer, pedía que la ayudaran, por lo que llamaron al número de emergencias 101 y al rato se acercó un patrullero."Ella nos comentó que vino de Salta a ver a su hijo que trabaja en una maderera y vino acá con su hijo menor de 4 años que luego nos contaron que lo habían asesinado. El hijo la acercó a la costanera, que es un lugar muy rocoso y tiene un paisaje muy hermoso, y dijo que a ella le gustaba porque de donde vino no hay estas bellezas naturales", comentó Cecilia en diálogo con el canal de noticias TN.La mujer contó además que ella y su familia se encontraron con la víctima alrededor de las 15:30 de este jueves, por lo que sospecha que ella se habría desmayado tras ser golpeada brutalmente y habría permanecido cerca de una hora desvanecida."Ella nos contó que la abordaron dos hombres con un arma blanca, y mientras uno tenía al nene, la metieron a una cueva y abusaron de ella. Ahí debe haber quedado desmayada y dijo que la golpearon para matarla. 'Matala porque nos vio, matala', dice que decían (los atacantes) y le pegaron con una piedra, y que después se fueron con el nene y se llevaron el celular", relató Cecilia.El niño asesinado murió por una hemorragia interna producto de politraumatismos de cráneo realizados con un elemento contundente, según lo determinó la autopsia.Así lo confirmó este viernes por la tarde el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Lisandro de la Torre, quien en conferencia de prensa, brindó los resultados de la operación de autopsia.Además, el ministro explicó que "la información relacionada con los resultados de la autopsia se pueden difundir porque es una medida probatoria que no entorpece la investigación".En relación a las tareas de contención de la víctima y su grupo familiar, el funcionario provincial comentó que a partir de lo indicado por la gobernadora Alicia Kirchner, las aéreas de Salud y Desarrollo Social "están presentes en la localidad y con permanente contacto".El cuerpo del menor fue encontrado este jueves sobre unas rocas frente al mar en un rastrillaje realizado.