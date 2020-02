La hija de Steven Spielberg ahora se dedica al cine porno

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Mikaela, la hija del legendario director de cine Steven Spielberg lanzó su carrera como actriz porno con sus primeros videos XXX en solitario en PornHub y reveló que quiere ser también stripper."Soy un animal sexual", se definió quien ahora quiere obtener un beneficio de sus inclinaciones.Ella lo explicó: "Lo cierto es que me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiarlo.Me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía a mi alma. Me apetecía hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas. Es algo que me hace sentir bien porque no me siento violada".Mikaela brindó una entrevista a The Sun y contó que habla con sus famosos padres regularmente (el mencionado Spielberg y Kate Capshaw) y les dio la noticia por videoconferencia el fin de semana, ya que desde hace un diez años vive en Nashville, Tennessee, lejos de Hollywood.Según ella, ambos se sintieron "intrigados, pero no enfadados" por su decisión.Anunció que dentro de la industria del porno se hará llamar Sugar Star (Estrella de azúcar) y explicó que busca forjar su carrera a través de material en solitario centrados en el fetichismo.Aclaró que en pantalla no quiere relaciones sexuales con otras personas, una cuestión -afirmó- de respeto a su prometido, Chuck Pankow, de 47 años.Mikaela ya había publicado varios videos en PornHub, pero los tuvo que retirar por no tener la licencia de trabajadora sexual de Tennessee.Además, dijo que una vez que la obtenga espera también poder trabajar como bailarina en un club de striptease.En su mensaje en las redes sociales, la joven aseguraba que no tenía que darle explicaciones a nadie por su elección, ni tampoco a causa de ser quien es."He lanzado mi propia carrera, autoproducida, en el mundo de entretenimiento para adultos. Que sea algo seguro, sano y consensuado es el objetivo. Mi cuerpo, mi vida, mis ingresos, mis elecciones", proclamó.Mikaela fue adoptada al nacer por Spielberg y su esposa en 1996.El matrimonio también tiene a Jessica Capshaw, Max Samuel, Theo , Sasha Rebecca, Sawyer Avery y Destry Allyn.En la entrevista con el tabloide británico la sexta de los siete hermanos Spielberg habló por primera vez sobre su difícil pasado, en el que dice sufrió abuso sexual por parte de hombres ajenos a su familia o a su círculo de amigos.Esos episodios de su infancia afectaron su salud: sufrió ansiedad, anorexia, alcoholismo y tiene trastorno límite de la personalidad.