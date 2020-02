La balanza comercial arrojó en enero un superávit de US$ 1.015 millones

El saldo positivo representó un crecimiento de 172,11% interanual, con exportaciones por U$S 4.549 millones e importaciones de US$ 3.534 millones.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La balanza comercial registró en enero un saldo favorable de US$ 1.015 millones, informó ayer el INDEC. Las exportaciones alcanzaron los US$ 4.549 millones y las importaciones, US$ 3.534 millones. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 8,1% con relación a enero de 2018.Las exportaciones disminuyeron 0,8% en enero (-36 millones de dólares) respecto de igual mes de 2019, debido principalmente a la caída en precios de 2,2%, ya que las cantidades subieron 1,5%. En términos desestacionalizados, las exportaciones de enero se redujeron 6,6% con relación a diciembre de 2019. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) alcanzó un valor de 8.083 millones de dólares.Las exportaciones en enero disminuyeron 0,8% (-36 millones de dólares) respecto a igual mes de 2019, debido principalmente a la caída en precios de 2,2%, ya que las cantidades subieron 1,5%.En términos desestacionalizados, las exportaciones de enero se redujeron 6,6%, con relación a diciembre de 2019, en tanto la tendencia-ciclo mostró una variación negativa de 0,6% (ver cuadro 7 y sección 4).En enero, las exportaciones de combustibles y energía (CyE), manufacturas de origen industrial (MOI) y manufacturas de origen agropecuario (MOA) descendieron de manera interanual 11,1%, 9,3% y 6,4%, respectivamente, mientras que las de productos primarios (PP) aumentaron 16,5%.Las importaciones en enero disminuyeron 16,1% respecto de igual mes del año anterior (-678 millones de dólares).Las cantidades bajaron 9,7% y los precios se contrajeron 7,1%.En términos desestacionalizados, las importaciones de enero se incrementaron 9,3% con relación a diciembre de 2019, mientras que la tendencia-ciclo mostró una variación negativa de 0,7%.En enero, las importaciones de bienes de capital disminuyeron 12,2%; las de bienes intermedios, 18,1%; las de combustibles y lubricantes, 6,3%; las de piezas y accesorios para bienes de capital, 15,2%; las de bienes de consumo, 10,6%; y las de vehículos automotores de pasajeros (VA), 47,7%.El superávit comercial de 1.015 millones de dólares se debió principalmente a la caída de las importaciones, por las menores compras de semillas y frutos oleaginosos; reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y sus partes; máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; y vehículos terrestres, sus partes y accesorios; entre otras.Si bien las exportaciones registraron una caída (-0,8%), es importante destacar el aumento de las exportaciones de cereales; carne y despojos comestibles; y semillas y frutos oleaginosos, entre otros.