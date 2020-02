“La ley de necesidad pública es imprescindible para el área sanitaria”

El ministro de Salud de la provincia, Carlos Parola se refirió al estado actual de la cartera sanitaria en Santa Fe al expresar que “con el presupuesto actual no vamos a poder tener un año con capacidad de respuesta a las necesidades crecientes que tiene la sociedad en materia de salud. Por lo tanto, consideramos imprescindible el apoyo en el área sanitaria a través de la ley de Necesidad Pública porque de otra manera no podremos hacer frente a las cuestiones básicas que debemos atender”.En el mismo sentido, detalló: “Con esta ley buscamos objetivos como fortalecer el área de medicamentos que permitirá a nuestro propio laboratorio la producción para la atención primaria de la salud. Además, el proyecto de ley contempla los medios de movilidad para las urgencias en las localidades de toda la provincia que por el desgaste lógico tienen que ser renovadas anualmente. Lo mismo para la reparación de equipos que requieren mucho uso como tomógrafos, ecógrafos o resonadores, que los ciudadanos utilizan con frecuencia. Y por otro lado, nos va a permitir mejorar la situación en infraestructura hospitalaria a partir de las inversiones que podamos llevar adelante”.“Esta ley de Necesidad Pública nos ayudará a mantener esta fuente de recursos y que podamos seguir sosteniendo las políticas de salud, a partir de la incorporación de profesionales, abriendo y ampliando salas que hoy se encuentran deterioradas, y sumar inversiones en los hospitales”, concluyó.Cabe recordar que el Mensaje del Poder Ejecutivo que declara el estado de necesidad pública en materia social, alimentaria y sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad en la Provincia hasta el 30 de junio de 2021 ingresó al Senado santafesino el jueves 13 de febrero pasado. El mismo fue derivado a las Comisiones de Desarrollo Social; de Salud Pública y Conservación del Medio Ambiente Humano; de Seguridad Pública; de Economía, Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio y Turismo; de Presupuesto y Hacienda; de Asuntos Constitucionales y Legislación General.Si bien no hay fechas estimadas, teniendo en cuenta la mayoría con que cuenta el peronismo oficialista en el Senado, el proyecto de necesidad pública podría tratarse durante la primera semana de marzo. El problema será en la Cámara de Diputados donde la oposición del Frente Progresista es la que cuenta con la mayoría, y hasta el momento tiene una postura crítica respecto a la iniciativa.El ministro Parola recorrió las localidades del norte santafesino afectadas por las inundaciones, elaborando un diagnóstico y evaluando la situación de los centro de salud y hospitales, conocer la realidad sanitaria, de infraestructura y de recurso humano. Destacó la necesidad de “estar en el territorio, charlar con las autoridades pero también con trabajadores y vecinos para tener un panorama más completo y articular el trabajo para poder brindar soluciones rápidas y efectivas, estableciendo prioridades cuidando la salud cerca de la gente”.Acompañado por el senador departamental Raúl Gramajo, el ministro recorrió Logroño, donde dialogó con su presidente comunal, Adolfo Weder, y con las autoridades de Montefiore y Esteban Rams. En Tostado, se reunieron con el intendente, Enrique Mualem, y recorrieron el hospital; posteriormente se dirigieron a Villa Minetti, para recorrer, junto al presidente comunal, Gabriel Gentili, el Samco local y dialogar con el personal. Por último, visitaron Gregoria Pérez de Denis y Pozo Borrado, para definir acciones coordinadas y participativas ante la situación climática.