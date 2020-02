Fin de semana de carnaval

El Mercado de Frutos Culturales, dependiente del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, ubicado en el Galpón 17 de la Franja del Río en Rosario, ofrece espacios para recorrer, lugares de encuentro y sitios para habitar. El mercado brinda la posibilidad a todos los vecinos y vecinas de comprar a productores locales en indumentaria, objetos y accesorios, sellos editoriales y discográficos, flores y plantas, almacén artesanal, juguetes y vinilos.Con espacios de mateada, para tomar o comer algo rico en el bar con vista al río, y una variada propuesta para disfrutar el resto del verano rosarino junto al Paraná; invita a familias enteras a disfrutar de sus propuestas.Desde su nacimiento, hace ocho años, la murgaviene mezclando canciones de denuncia y malabares, con banderas y baile. Con un estilo que retoma las mejores tradiciones del carnaval uruguayo, donde bombo y levita tienen un papel tan importante como la escena teatral y la ironía, fueron recorriendo plazas y calles de la ciudad. Vení a disfrutar con una de las murgas más reconocidas de Rosario.Vení a laen el Mercado de Frutos Culturales. Te invitamos a pasar la tardecita bailando en la explanada, y prepararnos para el show de La Matufia. ¡Sobran los motivos para que te sumes! Aprendé, divertite y movete con la brisa de nuestro Paraná.El grupo, compuesto por Juan Luis Mur (voz), Julián Cicerchia (guitarra) y Ciro Barbero (bandoneón) trae música al Mercado de Frutos Culturales. De espaldas al Paraná, interpretarán un repertorio de tango, milongas y valses de distintas épocas del género y diferentes colores. Además, sonarán temas instrumentales para que los bailarines puedan sumarse a este show."iNpropio, iNtuyo" de Compañía Payaso Galupa. Franchesca es una payasa muy pícara. Galupa es un testarudo payaso; ambos sin saberlo eligen el mismo lugar para dar su concierto, y al darse cuenta de esto se desata una desopilante disputa por el preciado lugar., la banda sub 20 que destila funk, hip hop, soul, disco y rock llega al mercado. Ofrece un repertorio de canciones propias cargadas de ritmo, instrumentación y letras acorde al presente de sus integrantes. El grupo está conformado por Camilo Corradin (Batería), Agustín Perez (Teclados), Cruz López (Bajo), Tomás Costantini (Guitarra), Ciro Fernández y Alejo Blanco (Trompetas), Luca Topino y Luciano Moreira (Saxos) y Rodrigo Notta (Percusión).musicalizará el mercado con un sonido Funky Groovy House. Este DJ se inició escuchando y seleccionando música electrónica con sonidos compilados por Oid Mortales y D-Mode. Luego fue acompañando la evolución de la música influenciado por artistas como Tiesto, Benny Benassi, Paul Oakenfold, Above and Beyond, The Chemical Brothers, David Guetta, entre otros.