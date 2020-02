Tampoco hubo una propuesta salarial en la paritaria central

La administración pública tuvo en el mediodía de ayer el primer contacto paritario con el gobierno de la provincia, cargado de puntos a desarrollar y de expectativas por parte de los trabajadores, donde primaron las pretensiones del sector sindical y las posibilidades con que cuenta el Estado.En este caso, el principal objetivo de los trabajadores representados por UPCN y ATE es, cuanto menos, preservar el valor de los salarios, a la espera de una paulatina recuperación en la medida en que las condiciones de la economía lo permitan. Si esto se hace mediante una cláusula gatillo -herramienta que el gobierno desestima- o de otra manera, forma parte de las tratativas en ciernes.En ellas también se inscribe la situación de los contratados y precarizados, cuyo pase a planta permanente quedó pendiente de la gestión anterior. Y, de parte del sector oficial, el lobby para que se apruebe la ley que otorga superpoderes al Poder Ejecutivo, con respecto a la cual los sectores sindicales oscilan entre el apoyo y el deslinde.Esta primera reunión “exploratoria” tuvo lugar en el despacho del ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig y, de la misma manera que en el caso de los docentes, no contuvo todavía una oferta salarial.“Hoy tenemos un nuevo panorama en lo institucional, tanto en la Nación como en la Provincia, y también tenemos un nuevo escenario económico”, resumió Jorge Molina, de UPCN. Al respecto, el dirigente dejó al margen la disputa por la llamada “ley de necesidad pública”. “No creo que sea vinculante. Nunca una paritaria está condicionada a un elemento externo, que no sea la voluntad de las partes. Obviamente que la realidad económica de la provincia tiene elementos que preocupan”, concedió.“Sabemos que el ejercicio 2019 terminó con un fuerte déficit, de casi 20 mil millones, que eso es algo preocupante. Y también hay otros compromisos, con proveedores y otros temas, que están incumplidos y que llevan a que el gobierno tenga una genuina preocupación. Por otro lado eso se tiene que discutir en el ámbito legislativo. Nosotros estamos circunscriptos a la discusión paritaria, la situación del pase a planta de los compañeros que no se cumplió en el gobierno anterior, la situación de la carrera en distintas reparticiones. Nosotros estamos presentando una nota de 10 carillas con sugerencias y temas generales de toda la administración. Como corresponde a la paritaria central, después están los temas particulares, que se discuten en las paritarias jurisdiccionales”, añadió al Diario El Litoral.Molina también consignó que son 1700 los trabajadores precarizados -con situaciones distintas según la repartición-, en una problemática que se planteó en sucesivas reuniones. “El gobierno anterior no dio una respuesta satisfactoria, esperamos poder solucionarlo con este gobierno”.Del mismo modo, admitió que es comprensible que la acumulación de egresos para la provincia en diciembre y enero por efecto del aguinaldo haya afectado el cronograma de pago de sueldos, pero que, superada esa instancia, “entendemos que el gobierno deberá respetar los plazos legales, de los primeros cinco días hábiles”.AFECTADOSPor su parte, Jorge Hoffmann, de ATE, enmarcó la discusión en “la situación del país y de la provincia, el desastre que ha dejado el gobierno neoliberal en la Argentina. Pero también somos conscientes de lo que este modelo afectó al mundo del trabajo. Nosotros perdimos salario, todos los trabajadores. La cláusula gatillo fue para morigerar la caída, y además fue durante un determinado período, y con un delay de dos meses. Lo cual, insisto, hizo que perdamos una importante porción del salario. Todos estamos expectantes sobre las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional en el plano económico, confiamos en que podamos salir de esta recesión, de modo de poder encaminarnos este año a recuperar salario”.Al respecto, el dirigente no se ciñó a una única alternativa, y adelantó que “estamos dispuestos a discutir absolutamente todo, cualquier idea que tienda a preservar salario, en este complejo escenario económico. Y a recuperarlo, en cuanto la economía empiece a despegar”.Finalmente, en su caso sí consideró “imprescindible” la ley de necesidad pública. “Me llama la atención la postura del anterior gobernador, porque él vivió esta situación y esta recesión, así que sabe perfectamente que estamos en una situación muy difícil. Me extraña que no dé su aprobación”, chicaneó.