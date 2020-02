La Beriso dará su único show de verano en la costa atlántica

El popular grupo rockero La Beriso ofrecerá hoy en la localidad de General Juan Madariaga su único show de verano en la costa atlántica bonaerense bajo la premisa expresada por su líder Rolo Sartorio de “no guardarnos nada”.“Si bien estamos presentando nuestro ultimo disco 'Giras y madrugadas' los shows de La Beriso son muy variados. Tocamos temas de todos los discos más algunos nuevos y no nos guardamos nada”, postuló Rolando “Rolo” Sartorio entrevistado por Télam.Antes de la presentación carnavalera en Madariaga, La Beriso animará el jueves 20 la décima noche de La Fiesta Nacional del Lago en El Calafate (Santa Cruz).El combo formado en 1998 en la ciudad bonaerense de Avellaneda tuvo a partir de sus 15 años el estallido de su ascenso con shows que sucesivamente colmaron los estadios Luna Park, Malvinas Argentinas, Único de la Plata, Ferrocarril Oeste y River Plate, además de haber animado festivales como el Cosquín Rock y ser soporte, junto a Ciro y Los Persas, de la última visita de Rolling Stones a la Argentina, cuatro años atrás.En ese andar, entre 2005 y 2019 publicó ocho álbumes, entre ellos “Sólo canciones”, “Atrapando sueños”, “Historias” y “Pecado capital”.El cantante Sartorio es figura principal del conjunto que también integran Pablo Ferradas y Emiliano Mansilla en guitarras, Javier Pandolfi en batería, Ezequiel Bolli en bajo, el Conde Kug en teclados y Pablo Puntoriero en saxos, y que llegará por única vez a la costa en este verano para ser la gran atracción de “Todo el año es carnaval”.La presentación del se desplegará sobre un escenario en el predio La Invernada, ubicado a 10 kilómetros de Pinamar, donde previamente actuarán los locales Cantata Cumbia, Marcos Gallo, El Monsarca, Serie 2 y Tomás Berberian.Allí, desde el mediodía, habrá patio cervecero, una amplia oferta gastronómica, exposición de autos y la tradicional vaquillona con cuero de la zona para degustar, puestos de venta de productos regionales y un espacio matero.Tras esta presentación, el septeto cruzará el Río de la Plata para actuar desde las 21 en el Campus de Maldonado y luego pondrá el foco en “Una noche llena de canciones”, el espectáculo con el que primera vez llegará al Teatro Ópera, donde por ahora se anuncian dos fechas: las del 17 y 18 de abril.Rolo Sartorio: Pensamos en hacer un teatro porque me parece que está bueno que la gente nos pueda ver de cerca. En principio no pensamos en hacer nada acústico o eléctrico, así que la idea es hacerlo bien variado incluyendo algunas canciones que hace mucho no tocamos.-La idea para este año es la misma de siempre: seguir tocando, seguir de gira y recorrer todo el país.-La Beriso es nuestra vida, somos felices componiendo, girando y llevando nuestra música por todo el mundo. Creemos que tenemos mucho más por mostrar todavía.-Metas tratamos de no ponernos, nosotros le damos siempre para adelante con nuestras canciones. Hoy en día estamos creciendo mucho en el exterior, así que tal vez esa pudiera ser una meta.-No suelo hacer balances porque después de un show o un disco ya estamos pensando en lo que sigue, estamos uno o dos días hablando de lo que pasó y ya pensamos para adelante. Pero si miro para atrás pasamos muchas cosas, momentos muy duros y momentos muy felices.-En nuestro rock y sobre todo en el under hay mucho talento, lo que falta, como siempre digo, son espacios para que ese talento puedan mostrarse, que es algo que nos pasó a nosotros también.-Nosotros tratamos de ayudar siempre, hemos invitado miles de bandas a nuestros shows y les tratamos de dar una mano en todo a las bandas que están comenzando.-En realidad la responsabilidad que te da ser una banda grande es que a veces uno no se da cuenta de las cosas que puede decir arriba de un escenario, así que nosotros ahora tratamos de mantener la tranquilidad de cantar y hablar de las canciones. Nos dedicamos únicamente a la música que es lo que nos gusta.-Tratamos de cuidar lo que expresamos porque lo más fácil es interpretarlo para el otro lado y que solo vengan criticas. Nosotros somos músicos, artistas y por eso elegimos hablar de las canciones que es lo que nos dedicamos.