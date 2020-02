Volver al triunfo, el paso que debe dar Atlético ante Defensores de Belgrano

Este viernes, a las 20:05, Atlético de Rafaela volverá a jugar y será local de Defensores de Belgrano en el encuentro, de la zona B, que abrirá la 18ª fecha de la Primera Nacional.

El equipo de Walter Otta sabe que será clave volver a la victoria luego de la derrota sufrida en su visita a Tigre y así dejar en el olvido todo lo ocurrido el sábado pasado en Victoria. El objetivo de meterse en el reducido sigue siendo el principal objetivo y toda la atención deberá enfocarse en eso, para luchar así por el segundo ascenso a la Primera División.



Un triunfo en la noche de hoy sería un gran empujó anímico para la ‘Crema’, que estará recibiendo a uno de los rivales directos: Defensores de Belgrano.



Atlético tiene 24 puntos y el elenco del Bajo Núñez, tercero en la tabla de posiciones, suma 32.



El encuentro de hoy será una buena prueba para el elenco albiceleste, que viene manteniéndose en ‘alza’ desde finales del 2019, y ver para lo que realmente está. Una victoria lo acercaría al ‘Dragón’ y seguiría bien de cerca al Deportivo Riestra (28), el último que estaría metiéndose en el reducido, que tendrá una visita dura a Instituto. Pero una derrota lo alejaría aún más de los primeros tres lugares.



Sabiendo de la importancia que tiene el juego de hoy para Atlético, sus dirigentes, pidieron a AFA que le quiten la segunda amarilla que recibió Lucas Blodel ante Tigre, la cual le costó la expulsión a los 20 minutos de partido. El pedido fue rechazo y de esta forma el DT no podrá contar con el lateral-volante.



En lo referido al equipo, la semana de trabajo fue corta y, Otta no dio confirmaciones del 11 titular que utilizará para el cotejo de hoy. Mucho menos del esquema. Sí, en el último entrenamiento, desarrollado ayer por la mañana en el estadio, probó con una formación y en relación al equipo que inicio vs Tigre, hubo dos variantes: Paredes por Blondel y Stracqualursi por Brundo.



Gran racha. El rival de turno, Defensores de Belgrano, suma un invicto de 15 encuentros sin conocer la derrota, con 8 triunfos y 7 empates. Su última caída fue en la fecha 2 de la actual temporada 2019/2020 de la Primera Nacional, ante Quilmes.

Su entrenador, Fabián Nardozza, tampoco confirmó el once titular que dispondrá para visitar hoy a la ‘Crema’, y viajó a Rafaela con 18 futbolistas.



Las posibles formaciones y datos del partido:



Atlético de Rafaela: Nahuel Pezzini; Maximiliano Paredes, Alexis Niz, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Renso Pérez, Emiliano Romero, Junior Mendieta; Leonardo Acosta; Ijiel Protti y Denis Stracqualursi. Suplentes: Matías Tagliamonte, Franco Racca, Stéfano Brundo, Joaquín Quinteros, Mauro Marconato, Enzo Copetti y Alan Bonansea. DT: Walter Otta.



Defensores de Belgrano: Sebastián Giovini; Leandro Caballero, Luciano Goux, Leandro Martínez Montagoli, Iván Nadal; Juan Olivares, Juan Sosa, Marcelo Lamas, Marcos Giménez; Ezequiel Aguirre, Nicolás Benegas. Suplentes: Nicolás Carrizo, Nicolás Álvarez, Sebastián Soto, Elías Borrego, Guillermo Vernetti, Maximiliano Ferreira y Matías Quiroga. DT: Fabián Nardozza.



Estadio: Nuevo Monumental.

Árbitro: Pablo Giménez.

Asistentes: Andrés Barbieri y Damián Espinoza.

Cuarto árbitro: Nelson Sosa.

Hora: 20:05

TV: TyC Sports.

Radios: Radios: Colón FM 91.3 /Astral FM 95.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / Cadena 3 FM 98.3 / El Espectador FM 1001 / LT28 AM 1470 - FM 96.5