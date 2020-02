Servicios diferenciados por el "finde" largo

Con motivo de celebrarse lunes 24 y martes 25 de febrero el feriado nacional de Carnaval, la Municipalidad de Rafaela prestará servicios diferenciados. La recolección domiciliaria se realizará el domingo 23 con biodegradables y el lunes 24 no habrá recolección. Mientras tanto, el martes 25 se retorna al servicio normal con residuos de cocina nuevamente.

La recolección de patios correspondiente al sector 4, se realizará a partir del miércoles. En este caso, se solicita a los vecinos de los barrios del área sacarlos el martes 25 por la noche. Deberán sacar los residuos los vecinos que integran los barrios 9 de Julio, Luis Fasoli, Guillermo Lehmann, Villa Dominga, Barranquitas, San José, Los Arces, Martín Güemes, Martín Fierro, Malvinas Argentinas e Independencia.

* Los minibuses circularán con la frecuencia correspondiente a los días feriados durante el lunes 24 y martes 25. El detalle es el siguiente: Línea 1, cada 30 minutos; Línea 2, cada 45 minutos; Línea 3; cada 45 minutos; Línea 4, cada 30 minutos; Línea 5, cada 30 minutos.

* En la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no habrá servicio tanto lunes como martes, retomando el miércoles 26.

* El cementerio municipal permanecerá abierto lunes 24 y martes 25 con horario habitual de 07:00 a 19:30, con guardia mínima en caso de sepelio.

* La Estación de Residuos Clasificados (ERC) funcionará de manera normal durante todo el fin de semana largo. Al lugar, los vecinos podrán llevar residuos recuperables y especiales entre las 7:00 y 19:00.

* El Complejo Ambiental Rafaela estará abierto el sábado hasta las 12:30, y retomará sus actividades el miércoles 26.

* Instituciones educativas y culturales municipales no tendrán actividades tanto lunes como martes.

* El Edificio Municipal y todas las oficinas dependientes del Municipio no brindarán atención al público lunes y martes correspondientes al feriado, volviendo a funcionar el miércoles.