La lechería no está en condiciones de funcionar en piloto automático

La lechería desde hace años viene pidiendo e incluso mendigando una política lechera que establezca reglas de juego claras, sobre todo en la cadena productiva que arranca con el primer eslabón que es el productor y que termina en la góndola de un supermercado. Allí siempre hubo un desfasaje que solo enfrentó a los actores que integran este circuito productivo y nunca logró clarificar las cosas para apostar al largo plazo y a que la actividad pueda gozar de buena salud.Con el cambio de gobierno no mejoraron las expectativas en el sector y por el contrario existe un sabor amargo.Tal es así que en las últimas horas la Mesa Provincial de Lechería de Santa Fe (Meprolsafe) emitió un duro comunicado que refleja el humor del sector de la lechería.En ese sentido el presidente de la entidad, Fernando Córdoba, quien dejó en claro el malestar de los productores, señaló que “se comunicaron desde la Mesa con la secretaria privada del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, me pasó un mail, le escribí un correo, que recibieron y quedaron en contestar, imaginamos que tienen una agenda muy cargada”, señaló el dirigente. Y agregó: “volvimos a insistir y no recibimos respuestas”.Este viernes a partir de las 10:00, en dependencias del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología que está a cargo del rafaelino Daniel Costamagna, se llevará a cabo una reunión ante este panorama, confirmó Córdoba.EL COMUNICADOCon el título "Un vacío que preocupa", el comunicado de Meprolsafe plantea lo que sigue:¿Supondrán que está todo bien y pusieron el piloto automático? ¿O es pura negligencia de un Estado que funciona desatirculado? Hay motivos para hacerse muchos interrogantes. Lo cierto es que a 60 días de haber asumido el nuevo gobierno no se ha designado al Director de Lechería de la Nación que permitiría comenzar a trabajar en una política lechera nacional y continuar con algunas iniciativas que se habían puesto en marcha.La lechería argentina no está en condiciones de funcionar en piloto automático porque tiene muchas asignaturas pendientes y ante semejante vacío institucional se corren muchos riesgos. En tiempos que se requiere de mayor previsibilidad para trabajar y proyectar un razonable crecimiento resulta que la cartera de “Lechería” está acéfala, sin señales. Aunque por trascendidos de habla de algunos posibles candidatos cuyos nombres generan aún mayor preocupación. Simplemente porque se trata de nombres que no gozan de una valoración moral en el sector y cualquier decisión errónea podría generar mucho daño a la actividad. Como es natural, se requiere de alguien con conocimientos, que sepa entender el funcionamiento de la cadena láctea, de sus necesidades y reclamos, de la importancia que significa tener un funcionario con buena llegada de diálogo a todas las partes de la actividad láctea. Que sepa escuchar e interpretar las situaciones coyunturales y las propuestas de largo plazo, y aliente a un crecimiento sostenido con políticas claras, con respaldo estadístico y análisis pormenorizado para desarrollar una lechería sostenible en el tiempo. Debe haber certezas, debe haber líneas de financiación para que tanto los productores y el sector industrial puedan actualizarse tecnológicamente y volver a ser competitivos ante el mundo.Un mundo que sorprende por su constante innovación tecnológica mientras nuestros tambos tienen una obsolescencia superior a los 20 años. Aún así debemos ponderar el esfuerzo de los productores lecheros del país por continuar produciendo con limitaciones que preocupan y traban el desarrollo del sector, con el agravante de falta de caminos y un déficit general de infraestructura. Hay mucho por hacer.Nuestra Mesa expresa su predisposición al diálogo y sugiere que el nuevo Director de Lechería sea designado con el consenso de los principales actores de la cadena para evitar la improvisación ante una designación que genere un mal comienzo de gestión.