Protestas por reforma de pensiones en Francia

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Trabajadores de Francia llevaron a cabo ayer una nueva jornada de protestas en la ciudad de Paris en rechazo a la reforma de las pensiones impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron, que aumenta la edad de retiro y elimina los actuales regímenes del sistema.

Según expresó La Confederación General del Trabajo (CGT), "no habrá tregua en los paros" hasta que no se retire el proyecto de ley.

Los principales sindicatos franceses continúan con las movilizaciones y cerca de ocho mil manifestantes se concentraron en las inmediaciones de la Asamblea Nacional.

Además, entre los trabajadores dijo presente Jérôme Rodrigues, uno de los líderes de los "chalecos amarillos", mientras que se produjeron interrupciones en el transporte, los servicios públicos y de salud.

Las protestas comenzaron en Francia tras el anuncio del primer ministro, Edouard Philippe, realizado en diciembre pasado.

"Estoy decidido a llevar la reforma hasta el final respetando a la gente y respondiendo a sus inquietudes. Si no hacemos ahora una reforma profunda, seria, progresiva, alguien la hará mañana de manera brutal", advirtió Philippe.

En cuanto a las negociaciones oficiales, empezarán a finales de este mes en la Asamblea Nacional francesa.

El "sistema universal" de jubilaciones prevé reemplazar a los actuales 42 regímenes de jubilación existentes: general, de funcionarios, sector privado, especiales, autónomos y complementarios.

El Ejecutivo francés promete un dispositivo "más justo", pero quienes se oponen a él -la casi totalidad de los sindicatos y la oposición de izquierda- temen una mayor "precariedad" para los jubilados.

La medida más controversial es la extensión de la edad mínima de jubilación anunciada por el gobierno francés, según la cual los trabajadores tendrán que retirarse a los 64 años para cobrar la jubilación plena.