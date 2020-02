Quedaron presos por el crimen de un empresario

Los dos hombres que son investigados como coautores del homicidio de Hugo Oldani quedaron en prisión preventiva.Así lo dispuso el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Jorge Patrizi, a raíz del pedido formulado por la fiscal Cristina Ferraro en una audiencia de medidas cautelares llevada a cabo el miércoles en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.Los imputados son un hombre de 25 años cuyas iniciales son JMR y otro de 21 cuyas iniciales son BND.El pasado lunes, la fiscal Ferraro le atribuyó a ambos la coautoría del delito de homicidio doblemente calificado (por el empleo de arma de fuego y por ser cometido para consumar otro delito –criminis causae–), en concurso real con el delito de robo doblemente calificado (por el empleo de arma de fuego apta para el disparo y por haber sido cometido en poblado y en banda).“El juez resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía y convalidó la calificación jurídica que le atribuimos a los dos hombres investigados”, sostuvo la fiscal al finalizar la audiencia. También reiteró los delitos imputados y explicó que “en función de los elementos que tenemos reunidos hasta el momento, entendemos que los dos son coautores porque su accionar fue parte de un plan previamente pensado, y en el cual cada uno tenía un rol específico”.Consultada por las otras dos personas sospechosas, la fiscal dijo que no brindaría precisiones “para no frustrar diversas medidas en curso”. En tanto, acerca del arma utilizada para quitarle la vida a Oldani, Ferraro informó que “aún no pudo ser hallada, no obstante se están realizando diversas pericias balísticas y de cotejo”.La fiscal también fue consultada por la declaración que realizó uno de los imputados en la audiencia de medidas cautelares. “A nuestro entender, sus dichos corroboraron la hipótesis que venimos sosteniendo desde la Fiscalía y que es diametralmente opuesta a la que manifestó su Defensa en la audiencia”, sostuvo la funcionaria del MPA.En tal sentido, Ferraro concluyó que “no compartimos la visión de que con su presentación espontánea el imputado realizó un aporte a la investigación. Consideramos que no sólo no se puso a disposición, sino que fue a radicar una denuncia falsa que también configuró un entorpecimiento probatorio”.“El robo y el homicidio de Oldani ocurrieron alrededor de las 18:00 del martes de la semana pasada en el local comercial de la víctima ubicado en los locales 29 y 30 de la galería Rivadavia (calle La Rioja 2441 de Santa Fe)”, detalló la fiscal.“Los delitos fueron cometidos por cuatro personas que actuaron en conjunto, en cumplimiento de lo planificado con anterioridad y en base a distribución previa de tareas”, agregó.La funcionaria del MPA reiteró que “el imputado de iniciales JMR condujo un automóvil de su propiedad marca Toyota modelo Corolla color blanco en el que trasladó a las otras tres personas”. En tal sentido, agregó que “detuvo el auto en calle La Rioja al 2.400 y aguardó dentro del vehículo mientras las otras tres personas ingresaron a la galería Rivadavia”.La fiscal del MPA aclaró que “el otro imputado –de iniciales BND– se quedó en el hall de entrada de la galería desempeñando el rol de custodia y control respecto al desarrollo del plan. Por su parte, las otras dos personas se dirigieron hacia el local de la agencia de turismo Oldani”.Ferraro también detalló que “la víctima les abrió la puerta de ingreso al local y le sustrajeron dinero y/o efectos de valor”.Ferraro también sostuvo que “a raíz de que la víctima se resistió activamente e intentó detener la huida de las dos personas, le efectuaron un disparo de arma de fuego con una pistola calibre 9 milímetros con el objetivo de consumar el apoderamiento ilegítimo”.“Finalmente, y luego de consumar el robo y el ataque a Oldani, las tres personas salieron corriendo de la galería, se subieron rápidamente al automóvil y escaparon del lugar junto a la cuarta persona”, indicó. “Por su parte, la víctima fue trasladada al hospital José María Cullen, donde murió horas después”, concluyó.