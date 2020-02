"No fue un crimen político"

ROSARIO, 21 (NA). - El intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, manifestó ayer que el asesinato que se produjo el miércoles del hijo de la jefa del Partido Justicialista local, un hombre de 35 años llamado Martín Sebastián Berton, no se trató de un crimen político.

"Primero mis condolencias a Mónica (Cabrera) y su familia, ella es una trabajadora municipal también y jefa del PJ pero este crimen no tiene que ver con política, tiene que ver con otra cosa, hay varias líneas de investigación que se abrieron", explicó Ricci.

En una entrevista con Radio Rivadavia, el intendente repitió: "El hijo de Mónica no militaba en política como ella, por eso no tiene nada que ver con lo político lo que pasó".

Este miércoles a la madrugada, en la intersección de San Juan y Julio Argentino Roca, en Villa Gobernador Gálvez, encontraron a Berton acribillado de 40 balazos dentro de su auto, un Chevrolet Corsa, en la puerta de la casa de su madre. La investigación está a cargo de la fiscal de Homicidios Dolosos, Marisol Fabbro.