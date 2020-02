Piden informes por el real estado de la EPE

El diputado provincial por el Frente Progresista, Fabián Bastía, presentó un pedido de informe para conocer la situación de la Empresa Provincial de la Energía. El legislador sostiene que la gestión anterior dejó una empresa en buenas condiciones. “Hemos solicitado al Ejecutivo para que nos de un detallado estado de lo que son las cuentas a cobrar, las deudas de la EPE, la facturación, el presupuesto y el resultado del presupuesto de los últimos cuatro años. Queremos dejar aclarado el real estado de la empresa al final de nuestra gestión”, sostuvo en diálogo con Veo Noticias. “Lo que pretendemos es poner claridad y dejar en evidencia cuáles son los reales números de la empresa Provincial de la Energía fijando cuatro fechas claves: el 30 de noviembre 2019, 10 de diciembre 2019, 31 de diciembre 2019 y 31 de enero de 2020”, agregó.Asimismo, Bastía criticó la intervención a la EPE por parte del gobierno de Omar Perotti ya que “intervinieron un directorio que no se había formado. Arrancaron con una intervención que no se ajusta a una situación de hecho preexistente”. Por otro lado manifestó que “la EPE quedó muy bien, con una mínima dificultad no ajena a la realidad económica de un país que no crece”.Posteriormente, Bastía afirmó que la EPE factura mensualmente unos 4 mil millones de pesos, por lo que se busca saber qué se está haciendo con los recursos que se recaudan por vía de sus usuarios y por qué no se paga a Cammesa S.A., la distribuidora mayorista de energía con la cual la compañía posee una deuda millonaria. “Pedimos una serie de informes de cinco puntos: uno respecta a las cuentas a pagar de la EPE, otro a las cuentas a cobrar, también sobre lo que existe en caja y bancos, además de la facturación anual y la del último trimestre” expresó el diputado.Por último sostiene que “hay una intencionalidad que no puedo decir cuál es porque no sé que están pensando en política de energía la actual conducción”.