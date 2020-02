Así es el camión de hidrógeno “supertecnológico” de Hyundai

El HDC-6 Neptune es el prototipo de camión propulsado por pila de combustible de hidrógeno que fue presentado en el Salón de Vehículos Comerciales de Norteamérica (NACV).Ahora, junto al remolque refrigerado HT NITRO ThermoTech este camión de Clase 8 se presenta en movimiento mostrando no solo una solución limpia para el transporte pesado por carretera, sino todo un entorno tecnológico que harán que la vida a bordo se convierta en una experiencia singular.Incluido en la estrategia FCEV 2030 Vision, con la que Hyundai pretende fabricar anualmente 500.000 vehículos de hidrógeno para el año 2030, el HDC-6 Neptune acompaña al Hyundai Nexo en el desarrollo de la tecnología de hidrógeno.Dirigidos como los vehículos estandarte de la marca movidos por pila de combustible de hidrógeno, el Nexo se dirige al mercado particular y de flotas empresariales, mientras que el HDC-6 Neptune tiene la mirada puesta en el transporte pesado de mercancías.En el video del prototipo del HDC-6 Neptune circulando por carreteras reales arrastrando el remolque refrigerado HT NITRO ThermoTech no solo se muestra la realidad de un sistema de propulsión alternativo cero emisiones.En las imágenes podemos ver el gran arsenal tecnológico que se incluye en la cabina del camión, todo ello buscando el mayor confort para el profesional. Un sistema de conducción totalmente autónoma releva al conductor durante los largos recorridos que deberá cubrir a diario. Las protagonistas principales son las pantallas proyectadas sobre el parabrisas del camión que ofrecen conectividad total.Las ayudas a la conducción incluyen instrucciones del navegador proyectadas directamente delante del conductor, un sistema de monitorización mediante cámaras con tecnología de seguimiento ocular, con detección de vehículos y peatones en un entorno de 360 grados. Los sistemas de comunicación por voz e imagen ayudan al conductor en su trabajo diario. Además, el habitáculo interior está preparado para ofrecer las comodidades del hogar a la hora de dormir, comer o descansar.El HDC-6 Neptune es un camión pesado de Clase 8 que viene acompañado por el remolque refrigerado HT NITRO ThermoTech, desarrollado por Hyundai Translead en colaboración con la compañía Air Liquide.Emplea un sistema de refrigeración basado en nitrógeno criogénico y que, según Hyundai, reduce la huella de carbono en un 90% si se compara con un remolque refrigerado convencional. Gracias a su tecnología, además de ser capaz de alcanzar la temperatura de consigna mucho más rápido que un refrigerador convencional, no se ve afectado por las temperaturas exteriores.El sistema de refrigeración se mantiene encendido y con toda la potencia disponible incluso con el motor del camión parado. Todas estas ventajas vienen acompañadas de una ausencia prácticamente total de ruido, o que lo hace compatible con las entregas urbanas en horarios nocturnos.Según Hyundai, “la pila de combustible es la tecnología perfecta para su uso en camiones pesados y para servicios de larga distancia”. Su aspecto futurista homenajea los trenes diseñados en los años 30 por Henry Dreyfuss adoptando un perfil aerodinámico que colabora en la eficiencia del conjunto.La parrilla de refrigeración delantera puede emitir mensajes al exterior mediante una franja de luces led, convirtiéndose en una seña de identidad del vehículo. Además permite disipar el calor de la mecánica y facilitar el paso del aire. En ella se esconden los escalones escamoteables que dan acceso a la cabina.Hyundai no ha publicado detalles sobre la mecánica por lo que no es posible compararlo con sus competidores naturales: las diferentes variantes de los camiones eléctricos de Nikola Motors y el Tesla Semi. (Fuente: Híbridos y Eléctricos).