La chance de entrada para Bustos

En el tercer partido del Regional Amateur 2020, aparece la chance para otro de los delanteros que llegaron como refuerzo a Ben Hur. El sábado, desde las 17 ante Ateneo Inmaculada en Santa Fe, estará Manuel Bustos acompañando a Leonardo Ochoa.En este partido que abrirá las revanchas de la Zona 3 de la Región Litoral Sur, el técnico Carlos Trullet dispuso tres variantes en relación a la formación que perdió ante Atlético San Jorge por 2 a 1 el pasado 9 de febrero. Pero además habría un cambio de esquema, ya que el DT probó con línea de tres en los últimos entrenamientos, más allá que por las características de los futbolistas esto puede modificarse durante el desarrollo del cotejo.Estarán de movida Nicolás Besaccia, Lucas Quiroz y Bustos, en reemplazo de Leandro Sola, Marcos Quiroga y Emir Izaguirre. No obstante, Sola también formó parte de la charla previa dispuesta por el entrenador con los otros once jugadores, con lo cual no habría que descartarlo del todo.La BH irá en la búsqueda de una victoria, que más allá de asegurarle la clasificación, le permita reponerse de lo que fue la caída en el partido anterior y darle un plus en lo anímico para cuando vuelva a recibir al elenco "uruguayo".En definitiva, el once titular de Ben Hur para jugar mañana en Santa Fe, en la cancha ubicada en el predio de la Liga Santafesina bajo el arbitraje del rosarino Sebastián Osudar, será con: Matías Astrada; Nicolás Besaccia, Luis Ybáñez y Luciano Kummer; Joel Sacks, Iván Gómez, Joaquín Castellano y Ramiro Contrera; Lucas Quiroz; Leonardo Ochoa y Manuel Bustos.