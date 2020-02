El Senado aprobó los pliegos de embajadores

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El Senado aprobó ayer los 12 pliegos de embajadores políticos propuestos por el presidente Alberto Fernández, y sólo hubo reparos de la oposición a la postulación de Carlos Raimundi a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la de Sergio Urribarri, designado en la Embajada de Israel.Con unanimidad de los votos, fueron aprobados los pliegos de Jorge Argüello (Estados Unidos), Daniel Scioli (Brasil), Alberto Iribarne (Uruguay), Carlos Tomada (México), Carlos "Chacho" Alvarez (Perú), Alfredo Atanasof (Bulgaria), Rodolfo Gil (Portugal), Fernando "Pino" Solanas (Unesco) y Mariano Kestelboim (Asociación Latinoamericana de Integración).Finalizada la sesión preparatoria, presidida por Cristina Kirchner, en la que se ratificaron -en un breve trámite- las autoridades de la Cámara alta designadas en diciembre pasado, se inició a las 11:24 la sesión para votar los pliegos de los embajadores.El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR), explicó las razones del rechazo opositor a la candidatura de Raimundi, de quien dijo que "dejó mucho que desear" y demostró "cierta improvisación" cuando en la audiencia en comisiones lo interrogaron sobre la situación en Venezuela."Prácticamente asimiló la situación de Venezuela a lo que está ocurriendo en Chile. En Venezuela hay una crisis humanitaria, sanitaria y social que fue reconocida por la propia Michelle Bachelet ante una comisión específica de las Naciones Unidas", justificó.El formoseño advirtió que en el país presidido por Nicolás Maduro hay "cinco millones de exiliados, 7.532 muertes que son tapadas, detenciones con paraderos desconocidos y censura en los medios"."Para nosotros no hay grises con las vulneraciones constantes en materia de Derechos Humanos", afirmó, y consideró que el candidato propuesto para la OEA no fue "contundente" a la hora de denunciar los graves hechos que están ocurriendo en Venezuela.El senador del Frente de Todos, Jorge Taiana, fue el encargado de defender la postulación de Raimundi, a quien definió como un "hombre que proviene de la UCR", al tiempo que elogió por su "conocimiento de los países de la región" y por su "larga trayectoria en vínculos con fuerzas políticas democráticas y progresistas en el conjunto de la región"."Sabemos que en Venezuela hay una profunda crisis institucional. Y el principal objetivo del gobierno argentino y muchos otros gobiernos de distintos países es lograr que se encuentre una solución que se base en el diálogo y en el principio de solución pacífica de las controversias. Raimundi está perfectamente capacitado para desarrollar bien esa tarea", concluyó el ex canciller.El pliego de Urribarri fue rechazado en la votación por los entrerrianos Alfredo De Angeli (PRO) y Stella Maris Olalla (UCR), que lo impugnaron por las denuncias de supuesta corrupción que se tramitan en su contra en la Justicia de la provincia litoraleña, en tanto que el resto del interbloque Juntos por el Cambio se abstuvo."No puedo desconocer el reclamo de los provincianos respecto de esta situación. Muchos de ellos me han acercado un pedido expreso de que no acompañe con mi voto esta decisión", señaló Olalla.En defensa de Urribarri salió el senador kirchnerista Oscar Parrilli: "Vengo a defender la honorabilidad del dos veces gobernador de la provincia de Entre Ríos frente a este ataque que no es nuevo de parte de muchos de los integrantes de Cambiemos"."Son todas causas que se van cayendo como castillos de naipes", indicó sobre las denuncias iniciadas por la oposición contra Urribarri, y definió esas denuncias como "agravios gratuitos y de mala fe".