En otra jornada difícil cayeron los bonos y subió el Riesgo País

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió ayer, mientras los bonos cayeron y el Riesgo País creció 3,2%, luego de que el Fondo Monetario Internacional se mostró en línea con el Gobierno.El índice S&P Merval registró un incremento de 1,4% hasta las 38.961,41 unidades.El balance de la jornada arrojó un total de 86 papeles en baja, 56 en alza y 12 sin variaciones.Los principales avances fueron para Grupo Supervielle con 4,7%, Banco Macro con 4,1%, Cresud con 3,8% y BBVA con 3,1%.En lo que va del mes, el panel líder acumuló una merma de 2,9%, mientras que a lo largo del año la caída llega a un 6,5%.Por su parte, los bonos soberanos en dólares mostraron tendencia negativa y perdieron hasta 2,2%.El Riesgo País medido por el JP Morgan experimentó un aumento de 3,2%.El dólar "solidario" volvió a subir y marcó otro récord al superar los $ 83 y cotizar a un promedio de $ 83,01, de acuerdo con datos oficiales.Por su parte, el dólar mayorista operó estable a $ 61,79 en una rueda con un nivel limitado de operaciones al alcanzar solamente los US$ 163,766 millones.La venta de dólares se desplomó en enero, mientras la cantidad de ahorristas que adquirió moneda extranjera disminuyó en 2.000.000, tras tocar un récord en diciembre, indicó ayer el Banco Central.Según el informe "Evolución del Mercado de Cambios" dado a conocer por el organismo, las "personas humanas", que básicamente demandan moneda extranjera para atesoramiento y viajes al exterior, compraron de forma neta US$ 232 millones.En ese sentido, precisó que unos US$ 32 millones correspondieron a billetes y US$ 200 millones por el resto de sus operaciones.Señaló también que ante la implementación del Impuesto País, la cantidad de compradores disminuyó unos 2.000.000 al totalizar alrededor de 600.000.Así sucedió luego de que en diciembre un total de 2.600.000 personas compraran divisas a través del mercado de cambios y marcaran de ese modo un récord.