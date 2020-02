Presentación de "Todos los chicos y chicas en la escuela"

Este jueves por la tarde en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, se desarrolló la Mesa Territorial del programa "Todos los chicos y chicas en la escuela". El encuentro estuvo encabezado por la secretaria de gestión territorial educativa, Rosario Cristiani, el intendente Luis Castellano, Vanina Flesia, directora de Equidad y Derechos, intendentes y presidentes comunales de la zona, y referentes de equipos sociales y educativos.Este programa pretende combatir la deserción escolar en nuestra provincia. El primer relevamiento indica que entre los alumnos que deberían estar en la sala de 4 años y los que terminaron la primaria y deberían estar iniciando la secundaria, hay ocho mil santafesinos. En Rafaela actualmente hay 278 relevados, pero esto puede variar de acuerdo a lo que pueda arrojar el sistema provincial, a partir de cambios de barrios o localidades por mudanzas u otros factores.Esta iniciativa se está realizando en todos los departamentos de la provincia de Santa Fe con la presencia de docentes, entidades gremiales, instituciones intermedias y estudiantes.La secretaria de gestión territorial educativa, explicó la importancia que tiene esta determinación del gobernador Perotti y el compromiso por parte de los intendentes y presidentes comunales en esta tarea, que permitirá actualizar el registro de aquellos niños que teniendo la edad para concurrir a un establecimiento educativo no lo están haciendo y tomar contacto con esa realidad y abordar las causales que llevan a esa situación.“La idea de esta línea de acción prioritaria es justamente trabajar de manera casi artesanal, yendo a buscar a los chicos uno por uno a su casa, determinando cual es la causa por la que no están inscriptos y estableciendo los acuerdos necesarios alrededor de esta mesa de acción colaborativa con todos los actores del territorio, teniendo en cuenta que la escuela sola no puede garantizar el derecho a la educación, el gobernador ha elegido a los intendentes y presidentes comunales como socios estratégicos para esta tarea”, sostuvo Cristiani. Y agregó que hay un convencimiento de que son los gobiernos locales, los que están más cerca de las familias, conocen sus situaciones, pueden establecer cuales son las causas directas del porque no concurren a la institución. Además informó que se han diagramado 29 mesas y que la de Rafaela representa la N° 22.Cristiani dijo que la mayor parte de los datos ya los tienen porque surgen de las estadísticas del Ministerio que arrojan ese número de 8.000 chicos fuera del sistema. “Una vez establecidas las causas que es lo que hoy vamos a trabajar con los 18 municipios y comunas que se congregan aquí, y establecidos los acuerdos de trabajo para abordar esas causas ya que son mesas intersectoriales, el señor gobernador le ha pedido a todos los ministerios que también participen de las mesas, que estén colaborando con esta tarea de poder allanar el camino para que todos los niños y adolescentes estén ocupando el banco que les corresponde y estén en la escuela el día 2 de marzo”.