El programa se replica en la provincia

De algún modo el programa provincial "Todos los chicos y chicas en la escuela", que se presentó ayer en nuestra ciudad, va a potenciar una tarea que Rafaela la ha tomado como política de Estado desde hace 10 años a través del programa de Inclusión Educativa. En el Complejo Cultural del Viejo Mercado, el intendente Luis Castellano que participó de esta presentación, señaló que “la verdad que nosotros hace tiempo venimos trabajando en educación con un programa que es muy conocido que es el programa por el cual queremos que todos los chicos y chicas puedan asistir a la escuela, -inclusión educativa-. Omar ha puesto en marcha esto en la provincia y esto para nosotros nos genera una enorme satisfacción, porque tenemos un respaldo y apoyo que es el que necesitamos para que la educación sea siempre el factor fundamental para mejorar el modo de vida de una comunidad y fundamentalmente para que cada niño, cada niña, cada adolescente, cada joven pueda tener un proyecto de vida a través de la educación”.Castellano también fue claro a la hora de relacionar los problemas que hoy atraviesa la ciudad en materia de seguridad, a partir de la falta de oportunidades y sobre todo porque cuando “ese chico no está en la escuela, puede estar delinquiendo”. “Una de las causas más importantes muchas veces que tiene que ver con la entrada al delito es con la deserción escolar y mientras nosotros podamos reforzar la educación, mientras podamos lograr que los chicos estén en la escuela y no en la calle, mientras podamos trabajar con ellos en un proyecto de vida y con su familia, seguramente vamos a lograr una comunidad mejor”, destacó el intendente rafaelino. Castellano subrayó que “es una enorme satisfacción lo que se está gestando porque también tenemos detectado con la secretaria de educación y todo su equipo, cuáles son los chicos que deberían estar asistiendo a la escuela este año y no lo hacen y teniendo un abanico desde el nivel inicial al secundario implica ya una fortaleza del programa mucho mayor”.