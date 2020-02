Se abre la fecha

Argentinos Juniors, tercero en la tabla de posiciones, buscará hoy mantener sus opciones de pelear el título de la Superliga cuando reciba a Patronato de Paraná, uno de los tres equipos en zona de descenso, por la fecha 21 del torneo.El encuentro se disputará a partir de las 21:10 (TNT Sports Premium) en el estadio "Diego Armando Maradona" con arbitraje de Patricio Loustau.El "Bicho" volvió al triunfo en Tucumán ante Atlético el fin de semana pasado, luego de cinco fechas, una racha que lo había alejado de la cima de la Superliga, donde había empezado el 2020. Con 34 puntos y a tres fechas del final, Argentinos sabe que necesita un milagro para pelear el título ante River (42) y Boca (39), pero quiere subirse al podio y acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores 2021.En el otro encuentro, Banfield, que está algo más aliviado en la lucha por la permanencia, y Aldosivi, al borde de la zona de descenso, protagonizarán un cruce directo desde las 19:00 (Fox Sports Premium), con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de Fox Sports Premium.17:35hs San Lorenzo vs Racing, 19:40hs Independiente vs Gimnasia, 21:45hs Newell's vs Colón, 21:45hs Atl. Tucumán vs Lanús.17:35hs Arsenal vs Vélez, 19:40hs Boca vs Godoy Cruz, 21:45hs Estudiantes vs River.19:40hs Defensa vs Central, 21:45hs Unión vs Central Córdoba, 21:45hs Talleres vs Huracán.