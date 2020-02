Los días 9, 10 y 11 de marzo se entregarán las Tarjetas Alimentar

Será en las instalaciones de la Sociedad Rural de Rafaela. Los beneficiarios no deberán realizar ningún trámite para solicitarla. Serán notificados por mensaje de texto o correo electrónico.

En Rafaela, 2.930 personas recibirán la tarjeta Alimentar. Los beneficiarios podrán retirarla los días lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de marzo. El lugar elegido para hacer la entrega será el predio de la Sociedad Rural de Rafaela, Salón de Industria.

El operativo estará a cargo de personal de la Municipalidad, del Banco Nación y del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe. Durante los tres días de entrega, habrá distintos turnos: 7, 10 y 13 horas.

Es importante mencionar que quienes recibirán las tarjetas Alimentar van a ser notificados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, vía mensaje de texto o correo electrónico, de su condición de beneficiarios, como así también del día y horario en que deberá presentarse.

Por ese motivo, es importante tener actualizados los datos de teléfono celular y correo electrónico. Esto puede hacerse a través de Mi ANSES ingresando con el CUIL y Clave de la Seguridad Social, o bien, llamando al 130.

"Este programa tiene un objetivo muy claro que es la pelea contra el hambre pero también otros que son muy importantes que es reactivar la economía local", destacó el intendente Luis Castellano, el pasado 14 de enero en Rosario, cuando participó del acuerdo para la implementación en esta provincia de dicha tarjeta, firmado entre el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Danilo Capitani, y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo.

"Estamos hablando de casi 15 millones de pesos mensuales que se van a volcar a los comercios. Además, habrá una capacitación para todas las familias que accedan a este beneficio para que la alimentación de niños y niñas esté destinada, fundamentalmente a la compra de leche, verdura, carne y fruta", aclaró oportunamente el mandatario local.

Este beneficio se suma al del programa Precios Santafesinos lanzado este martes en nuestra ciudad. Este brinda la posibilidad de acceder a una lista de 90 productos de primera necesidad con precios de referencia. Se encontrarán en las góndolas de los comercios adheridos y el Municipio será quien se ocupe de la difusión y seguimiento del mismo.



SOBRE LA TARJETA

Es una política de complemento integral alimentario. No suplanta a la Asignación Universal por Hijo ni a ninguna política existente. Su implementación depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dentro del marco del Plan Argentina contra el Hambre.

El tercer viernes de cada mes el Gobierno nacional recargará la tarjeta. Si en un mes no se consume toda la carga, ese dinero se suma al monto que se le acreditará al mes siguiente.

La tarjeta no sirve para extraer dinero en efectivo. Solo puede ser usada para la compra de alimentos de la canasta básica, excluyendo bebidas alcohólicas.