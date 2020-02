Rafaela se sumó al pañuelazo verde

El colectivo feminista acompañado por otras organizaciones llevaron adelante en todo el país, el pañuelazo verde, impulsando un nuevo reclamo por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la correcta implementación de la ESI.En Rafaela la actividad comenzó pasadas las 18 y se extendió hasta las 20, donde en esta oportunidad la convocatoria fue escasa. En ese marco se leyó un comunicado que expresa el sentir de las organizaciones feministas que vienen reclamando por el derecho a decidir por parte de las mujeres.María Acosta que forma parte del Frente de Mujeres del Movimiento Evita, explicó que “hace dos años que comenzó el pañuelazo con la marea verde, la campaña tiene 15 años de existencia y es la octava vez que se presenta el proyecto de ley para que se apruebe en el Congreso.La legalización del aborto tiene que ver con que no haya muertes de mujeres y personas gestantes en realidad porque son muertes evitables, al no ser legal la mujer tiene que hacerlo de manera clandestina y no tiene ningún tipo de resguardo, ni cuidados ni garantía; consideramos que el aborto legal y gratuito es una deuda de la democracia y es un derecho humano y por eso las expectativas son buenas y queremos que este año salga la ley”.Acosta se refirió también al nuevo escenario que consideran se presenta favorable en relación a la posibilidad de que se apruebe esta ley, que igualmente sigue generando divisiones en la sociedad.“Vemos algunos avances, sin ir más lejos el año pasado, el 12 de diciembre nuestro ministro de salud anunció la actualización del protocolo (ILE) de Interrupción Legal del Embarazo, ante situaciones de violación o en caso de que la persona gestante tenga alguna discapacidad, allí el aborto es legal, aunque de todos modos no se cumple. Además aquí la provincia adhirió a la actualización de ese protocolo. Además que el presidente de la nación exponga su posición a favor sobre este tema es muy positivo”, señaló.En relación a este otro reclamo que cada vez cobra más fuerza, la referente de la Agrupación Néstor Kirchner, María Emilia Sánchez, indicó que “esta es otra de las banderas que se viene levantando, es fundamental que la sociedad tome conciencia que es la primera garantía que tenemos para proteger a los menores y a las menores, porque así van a tener herramientas para defenderse, para poder saber cómo vincularse afectivamente, para poder detectar un abuso, una caricia que no es la correcta; son herramientas de defensa entonces y hay que dejar de lado esa famosa frase que quisieron imponer de con mi hijo no te metas y empezar a pensar que si en realidad lo que se le va a estar dando a los niños y las niñas es información para defenderse”.“Luego debemos hablar también de los anticonceptivos para no tener que llegar a la situación del aborto que por supuesto no es una situación gratificante de ninguna manera y mucho menos al no estar legalizado.Y por último hay que darle respaldo a aquella mujer o persona gestante que tenga que llegar a esa situación, y es allí donde el Estado le debe garantizar esta cuestión de salud pública que es el derecho a hacerlo de la mejor manera posible sin que su vida corra peligro. Por eso es indispensable que se dé correctamente la ESI”, manifestó.Nos hemos reunido en respuesta a la jornada federal y mundial por el aborto legal titulada “El proyecto está en las calles” convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro, y Gratuito. A 2 años del pañuelazo que dio inicio al debate legislativo en 2018, nuevamente nos convocamos ante la apertura de las próximas sesiones legislativas del 1° de marzo. Más de 100 ciudades de nuestro país saldrán a las calles para exigir el tratamiento urgente y la aprobación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que la Campaña Nacional presentó el 28 de mayo de 2019.