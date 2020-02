Unión, por el pase en Belo Horizonte

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Con la clara ventaja de tres goles que consiguió en el encuentro de ida, Unión de Santa Fe cerrará hoy la serie ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte, para no recibir sorpresas y avanzar a la segunda rueda de la Copa Sudamericana.El encuentro se disputará a partir de las 21.30 (hora argentina) en el "Arena Independencia", en las afueras de Belo Horizonte, con arbitraje del colombiano Nicolás Gallo y televisación de ESPN.En un sorpresivo resultado, el "Tatengue" se quedó con una victoria por 3-0, que además de la diferencia, fue importante ya que no recibió goles como local.Con ese panorama, en caso de concretar un tanto en la revancha de este jueves, obligará al Mineiro a conseguir cinco para poder eliminarlo, ya que el gol de visitante es el primer criterio para desempatar la serie.Por esa razón, el pragmático entrenador Leonardo Madelón planteará un esquema con cinco mediocampistas, que frenen la verticalidad que intentará poner el conjunto brasileño, y un único delantero potente como Walter Bou.Más allá de saber cómo planteará el partido, Madelón espera la evolución del mediocampista Jalil Elías, quien sufrió un golpe en la espalda, y resolver la duda entre Gabriel Carabajal o Federico Milo para definir el once inicial.En el Mineiro, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, no estará el lesionado Allan, pero regresará el delantero Diego Tardelli, que tuvo trayectoria en Europa y la Selección brasileña.Podría estar desde el arranque también el atacante argentino Franco Di Santo, pero el que quedó descartado es el talentoso ecuatoriano Juan Cazares por lesión.Michael; Mailton, Réver, Gabriel o Igor Rabello y Fábio Santos o Guilherme Arana; Jair, Nathan y Dylan Borrero; Diego Tardelli, Hyoran y Marquinhos o Franco Di Santo.DT: Rafael Dudamel.Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Javier Cabrera, Ezequiel Bonifacio, Javier Méndez, Jalil Elías y Gabriel Carabajal o Federico Milo; Walter Bou. DT: Leonardo Carol Madelón.