Vassalli Fabril en un contexto optimista por lo que viene en cuanto a producción

Vassalli Fabril, la única empresa nacional de cosechadoras, está en marcha y avanza en la producción en serie de las cosechadoras axiales V760 y V770, categoría 6 y 7, respectivamente, y proyecta continuar fabricando las exitosas cosechadoras convencionales V1150 y RV150 y el modelo híbrido (axial y convencional) DR550, categoría 5, y asegurar el abastecimiento de repuestos y el soporte técnico a sus clientes.SUPERAR LOS 30MILLONES DE U$SCon ello la empresa busca superar el nivel de facturación de 30 millones de dólares anuales alcanzados en la década pasada.Y los planes estratégicos de la firma también contemplan recuperar la presencia de Vassalli en aquellos mercados internacionales, como Europa, América y África, donde también se vendieron patentes.REPOSICIONARLA MARCADe acuerdo a un informe de TodoAgro, con estas acciones Vassalli proyecta reposicionar a la marca, reconocida por el mercado argentino, y también a la marca Don Roque, muy requerida por el contratista y pequeño y mediano productor por sus características de confiabilidad, bajo costo operativo y eficiencia en la cosecha.UNA INYECCIONDE CAPITALEn enero pasado, Vassalli Fabril recibió la inyección de capital necesaria para lograr la reactivación de la fábrica y poder así regularizar la situación de los 300 trabajadores.Esto fue posible gracias a la inyección de capital recibido a través de Financiamiento Estratégico S.A., que administra fondos de inversión interesados en recuperar empresas nacionales en situación de crisis, y de este modo volver a poner en valor a industrias que han sufrido el embate de la economía de los últimos años.UN FIDEICOMISOFinanciamiento Estratégico S.A. creó un fideicomiso específico para el caso Vassalli y se hizo cargo del management y la conducción de la fábrica de cosechadoras.Actualmente, Juan Manuel Collazo, está a cargo de la dirección de Vassalli Fabril, en su carácter de director delegado del grupo fiduciario, que sumo a Héctor Sendoya, un referente reconocido en el mercado de maquinaria agrícola, como director comercial."No podemos pedir al mundo que nos crea si los argentinos no invertimos en nuestro país. En el mundo, el desarrollo va siempre de la mano del capital local. Creemos que la solución de la Argentina pasa por entender que somos nosotros los que tenemos que sacar al país adelante, no podemos pedir que vengan inversores externos si no damos nosotros el primer paso", dijo Héctor Sendoya, director comercial de Vassalli Fabril.FACIL ACCESO ALOS REPUESTOSSi bien las políticas económicas pasadas favorecieron la participación de maquinaria importada, la característica diferencial de Vassalli es que, al tener el 80 por ciento de sus componentes de origen nacional, los contratistas y usuarios de sus cosechadoras tienen la posibilidad de acceder fácilmente a los repuestos para mantenimiento y reparación, como así también a una red con cobertura nacional de atención al cliente que permite optimizar el tiempo de producción.UNA EMPRESASANTAFESINAVassalli Fabril S.A. es una empresa de capitales argentinos que produce cosechadoras.Gestiona dos marcas (Don Roque y Vassalli), con las que cubre los diferentes renglones de categorización por capacidad de trilla del mercado.Cuenta con tres plantas fabriles ubicadas en Firmat, provincia de Santa Fe, ocupando una superficie total de 99.000 m² y con una capacidad de producción de 600 unidades al año.Se trata de la zona con mayor densidad de radicación de empresas nacionales dedicadas a la fabricación de maquinaria agrícola.A nivel regional Vassalli Fabril compite con productores internacionales radicados en Brasil y algunos también internacionales radicados en Argentina.En cuanto a orígenes y evolución, se cita que el establecimiento Metalúrgico Vassalli nació en Firmat (población que se ubica al Suroeste de la provincia en Santa Fe) en 1949.Su fundador, Roque Vassalli, trasladó ese año su taller de reformas ubicado en la cercana localidad de Cañada del Ucle, y desarrolló una planta modelo que se convirtió en polo de desarrollo tecnológico y productivo a nivel nacional.Pocos años después apareció el primer modelo íntegramente fabricado en la planta de Firmat, la Súper Vassalli.Y con el correr de los años, la empresa eventualmente lanzó al mercado más de 20 modelos diferentes de sus cosechadoras.