En las últimas horas se generó un nuevo cruce político entre el oficialismo y la oposición por el tema de la seguridad y las especulaciones políticas, a partir del comunicado formulado por todos los concejales del Bloque de Cambiemos, que le exigen al intendente Luis Castellano, acelerar los procesos de compra y contratación de bienes y servicios destinados a proteger y cuidar a los vecinos de la ciudad. Esto aludiendo a la emergencia en seguridad votada por el Órgano Legislativo local.“Por esta razón consideramos que el gobierno local debe reaccionar de manera urgente e incorporar las herramientas que están a su alcance. La mejora del Centro de Monitoreo y la ampliación de la red de cámaras de vigilancia pública es responsabilidad del Intendente, por eso le exigimos la compra inmediata de al menos 50 nuevas cámaras y domos que contribuyan a la prevención de delitos. Las mismas deberán cumplir con las especificaciones técnicas necesarias para brindar imágenes de calidad que logren disuadir, advertir y resolver situaciones delictivas”, señala el comunicado firmado por los ediles de Cambiemos.El justicialista Juan Senn, al ser consultado por estos planteos, señaló: “lo que nosotros venimos viendo y charlando con el Ejecutivo, es que la solución no es a través de un parte de prensa, no es únicamente con 50 cámaras porque si así fuera habría que comprarlas de manera inmediata y reitero esto no se soluciona con 50 cámaras más, sino ya las compraríamos. Hay que reconocer que la inseguridad es algo que ha desbordado la ciudad, de hecho tuvimos marchas en Rafaela sumamente legítimas pidiendo que vengamos con soluciones desde la política y estamos trabajando ya con eso”, manifestó el concejal.Senn expuso las acciones que considera ya se están desarrollando y en ese sentido repasó que “tuvimos reuniones con el ministro de seguridad de la provincia, Marcelo Sain, hemos tenido reuniones también con legisladores nacionales y provinciales, reuniones para pedirles que nos muestren cómo estaban trabajando en la Legislatura. Se nos ha pedido además que hagamos aportes y eso hicimos y se viene trabajando y esto es evidente con muchos allanamientos que se han producido en este último tiempo donde también se observa mayor presencia de la policía, de gendarmería y obviamente que no es suficiente y Rafaela necesita más, pero estamos camino a eso, y lo que hay que rescatar, es que tenemos un gobierno provincial que a través del ministerio de seguridad nos escucha”.“Antes cuando reclamábamos esto no lo teníamos acá, también hay que destacar que acá en la ciudad estuvo la ministra Patricia Bullrich y nunca trajo nada, cuando vino Pullaro tampoco trajo nada. Es momento de mirar para adelante, la gente no quiere que nosotros nos peleemos y busquemos divisiones políticas cuando tenemos que traer soluciones a la ciudad, por eso digo que este comunicado no suma”, sostuvo de manera categórica el edil del PJ.En cuanto al hartazgo de la ciudadanía y a la falta de credibilidad hacia los funcionarios políticos de todos los niveles del Estado, Senn dijo que “la gente quiere justicia, la gente quiere salir a la calle tranquila, quiere poder salir a pasear, quiere ir a laburar sin que en el camino le roben, sin que te entren a tu casa. Ese es el deseo que tenemos todos pero hay que entender la potestad de cada uno de los poderes. Nosotros como legislativo elaboramos Ordenanzas, eso no nos faculta para que podamos hacer un nuevo Código Penal, porque eso es de fondo y lo debe hacer la Legislatura y el poder nacional. A nivel provincial estamos pidiendo que se apruebe el Código Procesal Penal Juvenil, que es la forma de poner en el proceso a los menores de 16 y 17 años. Esto es lo que la gente quiere”, finalizó el concejal.