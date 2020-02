Pogonza: "busco devolver la confianza con fútbol"

9 de Julio finalizó la primera rueda de la primera fase del Regional Amateur con puntaje ideal más allá de lo que suceda con el fallo del Consejo Federal en relación a la protesta de puntos del partido ante Libertad. Se debutó de buena manera en Sunchales con un 4 a 0 y se sacó de encima, en el estreno en casa, venciendo 2 a 1 a un duro adversario como lo es este Brown de San Vicente, donde se sufrió en el final. Uno de los puntos altos que mostró el elenco de Marcelo Werlen en estos primeros partidos fue Luciano Pogonza. El ex Atlético fue clave en el triunfo ante La Verde, jugando un gran primer tiempo como volante por izquierda y siendo decisivo en los goles ante la formación de Barbero. "Fue una victoria importante ante el rival más duro que tenemos en la zona y uno de los más duro que tiene el también el torneo, seguramente. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, porque estábamos obligados a sumar para tener chances de clasificar dependiendo de lo que suceda con el tema de Nahuel (Speck). Ahora esperemos que en la semana nos den esos 3 puntos que ganamos dentro de la cancha como para tener un pie y medio en la segunda ronda", enfatizó muy contento Lucho en diálogo con LA OPINION. Luego acotó que "un gol rápido, prácticamente desde los vestuarios, siempre sirve para jugar el resto del partido con mayor tranquilidad y más sueltos, además de tener a favor también la desesperación del rival. En Sunchales también pudimos abrir rápido el marcador y ojalá podamos continuar convirtiendo de manera rápida en el resto de los partidos. Ya con el 0-2 en contra, sabíamos que en el segundo tiempo ellos iban a tener poco que perder y que iban a tratar de lograr el descuento lo antes posible. A los pocos minutos, nos agarraron mal parados en una contra y después del gol, nos fueron metiendo en su juego, que es el aéreo, con muchos choques, muchas pelotas paradas, donde tienen más altura que nosotros. Nos tocó pasarla mal, pero sabíamos que podía pasar esto". Fue una victoria que sirve también, además de lo numérico, desde lo anímico teniendo en cuenta lo que pasó y lo que se viene. "Tuvimos días tensos y difíciles después de la protesta que realizó Libertad por la supuesta mala inclusión de un compañero, y aún estamos con esa incertidumbre. Este partido era una final para nosotros, porque es un torneo corto y teníamos que dar señales de mejoría, porque si perdíamos nos dejaba prácticamente afuera", respondió el santiagueño.En cuanto a lo personal, Pogonza afirmó que "Marcelo (Werlen) me da la posibilidad de jugar en un lugar donde me siento muy cómodo y dónde me da mucha libertad para jugar por todo el frente de ataque y siempre es satisfactorio para sumar y aportar tu granito de arena para el equipo. Vine a buscar continuidad, a tratar a jugar, a sumar, y por suerte las cosas me están saliendo bien. El club me abrió las puertas de la mejor manera, donde me siento bien y me tratan muy bien también. Así que trato de devolver esa confianza que depositaron en mi con fútbol".Mientras tanto, Brian Noriega, uno de los artilleros del León en el torneo, también comenzó a pagar con goles su contratación, al sumar dos en dos partidos. "Contento por el triunfo, que era lo más importante y lo que más buscábamos de local. El gol al primer minuto nos sirvió para jugar un poco mejor, manejar los tiempos, encuentran el segundo gol y lo que nos pasó en el segundo tiempo nos sirve para mejorar. Los resultados mandan y por eso se rescata el buen juego del primer tiempo y los 3 puntos que quedaron en casa ante un duro rival que tiene jugadores de muy buen pie", sentenció el ex delantero de Talleres, quien luego agregó tras el triunfo ante el elenco sanvicentino que "siempre buscamos ser protagonistas y con el equipo que tenemos creo que lo podemos lograr. Por eso es importante dar más y corregir los errores del segundo tiempo. Un delantero vive del gol y por suerte en este inicio se están dando, pero más me reconforta que sirvan para que el equipo pueda sumar y ganar. Nos costó bastante asimilar el golpe de lo sucedido con un compañero, pero tenemos un gran plantel, muy profesional y pudimos salir de esto con inteligencia".